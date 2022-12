Dopo 30 anni è finalmente avviata la costruzione del radiotelescopio più grande del mondo

Dopo 30 anni di preparativi, finalmente è iniziata la costruzione del radiotelescopio più grande del mondo in due siti in Africa e in Australia che ospiteranno lo Square Kilometer Array Observatory (SKAO).

"Il progetto SKA ha richiesto molti anni di lavoro", dichiara Catherine Cesarsky, presidente del consiglio SKA, che ha partecipato a una cerimonia inaugurale presso il sito sudafricano. "Oggi ci riuniamo qui per segnare un altro capitolo importante in questo viaggio di 30 anni che abbiamo fatto insieme. Un viaggio per consegnare il più grande strumento scientifico del mondo."

Grazie alle sue enormi dimensioni, lo strumento sarà incredibilmente sensibile e consentirà agli astronomi di tutto il mondo di rilevare segnali provenienti da oggetti nelle zone più remote dell'universo. "Ci permetterà di studiare la sua evoluzione e alcuni dei suoi fenomeni più misteriosi con dettagli senza precedenti, e questo è davvero emozionante per la comunità scientifica", continua Cesarsky.

La costruzione del telescopio sarà completata entro questo decennio, periodo in cui saranno collegate e supportare le antenne che saranno disposte a spirale con un diametro di quasi 3.000 chilometri.



Perché si sono scelte zone come l'Australia e l'Africa? Tra i tanti vantaggi, questi luoghi sono stati decisi perché gli array - vista la loro grande sensibilità - devono essere posizionati in luoghi remoti dove è vietato l'uso di ricevitori radio convenzionali per evitare disturbi del segnale.

Il telescopio servirà gli astronomi per almeno 50 anni, costerà 1,3 miliardi di euro per il primo decennio di attività e sarà finanziato dai 16 stati membri di SKA: Australia, Canada, Cina, Corea del Sud, Francia, Germania, Giappone, India, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera e Sudafrica.