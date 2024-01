Una delle missioni di riparazione più complesse della NASA ha avuto un costo assurdo

Molti appassionati di astronomia conoscono il telescopio spaziale Hubble, il primo ad essere pensato per essere aggiornato in orbita. Questo telescopio ci ha permesso di esplorare l'universo e di vedere le stelle come non avevamo mai fatto prima.

Innumerevoli sono le immagini spettacolari che Hubble ci ha consentito di vedere negli ultimi 30 anni. Proprio recentemente ci ha permesso di vedere un grandissimo scontro galattico, che coinvolge diverse galassie a 570 milioni di anni luce dalla Terra.

Non tutti tuttavia sanno che all'inizio il telescopio ebbe dei problemi e che rischiò di risultare un costoso e incredibile fallimento per l'agenzia spaziale statunitense, la NASA. Poco dopo essere partito nella primavera del 1990 da Cape Canaveral, insieme allo Space Shuttle Discovery, il sistema di lenti di Hubble si dimostrò malfunzionante, tanto che per gli astronomi era impossibile leggere adeguatamente le immagini e interpretare quello che il telescopio stava osservando.

Il difetto principale si trovava nello specchio primario, quello che convogliava la luce delle stelle in uno specchio iperbolico secondario. A sua volta questo specchio rifletteva la luce al deflettore e al resto della strumentazione, dando modo al telescopio di analizzare il contenuto dell'immagine.

La deformazione presente nello specchio primario era errore davvero infinitesimale - si parla di circa 2 micron di curvatura aggiuntiva -, ma bastava per alterare il cono di luce delle stelle, non in grado di passare correttamente tra i vari specchi, formando degli aloni.

I primi anni di Hubble furono quindi contrassegnati da immagine sfocate e diverse frustrazioni da parte degli addetti ai lavori, che anche recentemente si sono dichiarati preoccupati relativamente al suo stato di salute.

Seppur Hubble sembrava essere destinato ad essere abbandonato da lì a pochi anni, per via di queste deformazioni e del suo elevato costo di produzione, gli astronomi non si persero d'animo e insieme agli ingegneri della NASA cominciarono a lavorare ad una nuova missione, che potesse fornire un supporto agli "occhi miopi" del telescopio.

Questa missione giunse nel dicembre del 1993 e aveva l'obiettivo di correggere l'errore di vista del telescopio tramite un nuovo strumento, definito "Corrective Optics Space Telescope Axial Replacement", altrimenti noto come COSTAR.

Esso era uno strumento di correzione ottica progettato specificatamente per Hubble. Il suo sviluppo e il suo invio nello spazio costò all'agenzia spaziale 50 milioni di dollari e concettualmente era una sorta di lente aggiuntiva.

Costar rimase attaccato ad Hubble fino al 2009, anno nel quale fu sostituito dallo spettrografo Cosmic Origins. Grazie a questi due strumenti, Hubble ha raggiunto i 33 anni di onorato servizio, che probabilmente verrà prolungato fin oltre al 2030-2040. Essendo infatti un telescopio molto adattabile, Hubble può essere costantemente riparato e aggiornato, finché la gravità non lo attrarrà definitivamente verso la Terra, in un ultimo spettacolo sorvolo che lo porterà a bruciare all'interno dell'atmosfera.