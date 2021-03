30 marzo 1981: quando spararono al presidente Ronald Reagan

Era il 30 marzo del 1981, quando il quarantesimo presidente degli Stati Uniti d'America, Ronald W. Reagan, divenne il bersaglio di una sparatoria a soli 69 giorni dall'inizio ufficiale del suo incarico. Al contrario di quello che potremmo pensare, però, il suo possibile assassinio non ebbe alcuna valenza politica.

Il presidente, quel giorno, si trovava al Washington Hilton Hotel, per partecipare ad una serie di classici meeting di lavoro con altri esponenti della politica statunitense. Tra una pausa e un'altra, però, nessuno avrebbe immaginato di far fronte, in quella giornata, ad un attacco al capo di Stato.

Uscendo dall'edificio e dirigendosi verso la sua limousine, Reagan venne circondato dai soliti reporter e giornalisti interessati a ciò che si era intrattenuto dentro l'hotel. Da quell'orda, però, comparve John Hinckely Jr., che iniziò a sparare.

Il portavoce della Casa Bianca, James Brady, venne colpito alla testa (rimanendo, in seguito, paralizzato nella parte sinistra del corpo); l'agente dei servizi segreti Timothy McCarthy venne colpito solo di lato e Ronald Reagan venne ferito all'addome -più precisamente, gli venne perforato il polmone sinistro-, mancando di 2 cm il cuore.

Confuso dall'evento, il presidente venne immediatamente portato al George Washington University Hospital, uno dei migliori ospedali di Stato, ed operato d'urgenza. Tuttavia, si dice che ebbe l'opportunità, prima di entrare in sala operatoria, di dichiarare ai medici: "Spero che siate tutti repubblicani". Una frase che sicuramente si addice al personaggio molto particolare e discusso di Ronald Reagan.

Pur avendo affrontato un'operazione difficile, il presidente uscì in buone condizioni, tantoché il giorno dopo firmò una legge nel suo letto d'ospedale.

Lo stesso non si poté dire di Hinckley, che alla sola età di 25 anni si era macchiato di un tentato omicidio al presidente degli Stati Uniti d'America.

Fu istintivo chiedersi, tra l'opinione pubblica americana, perché lo avesse fatto. Dopotutto se il suo gesto fosse stato mosso da un'idea politica, quel suo tentativo aveva solo ottenuto il risultato contrario. Infatti, dopo quell'episodio, la popolarità di Reagan aumentò di molto, al punto che ricevette una medaglia d'onore direttamente dal Congresso.

Tuttavia, col processo, le cose presero una direzione diversa da quella che ci aspettava. John Hinckley non voleva uccidere il presidente per la sua politica, bensì per attirare l'attenzione della nota attrice Jodie Foster, per la quale era ossessionato.

E' possibile che l'idea di conoscere la donna fosse stata influenzata da un film di Martin Scorsese del 1976, Taxi Driver, dove Robert De Niro, nel ruolo di Travis Bickle, decide di assassinare il senatore candidato alla presidenza. Ovviamente, in quel film è presente anche una giovanissima Foster nel ruolo di una prostituta adolescente.

Hinckley era diventato, con quel film, uno dei più temuti stalker dell'attrice e, nella sua visione, per "ottenerla" non poteva fare altro che trasformarsi lui stesso in Travis Bickle.

Al processo, iniziato nel 1982, il criminale venne riconosciuto come incapace di intendere e di volere. Venne, quindi, risparmiato dalla galera, ma fu costretto a vivere per 34 anni (dal 1982 fino al 2016) dentro il manicomio criminale di St. Elizabeth, sempre a Washigton.