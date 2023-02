Oltre 300 Euro di sconto su un TV Samsung da 50 pollici UHD 4K

In aggiunta alle offerte Amazon di oggi 1 Febbraio 2023, anche eBay propone una serie di sconti molto interessanti. In giornata odierna, nello specifico, segnaliamo una riduzione degna di nota su un TV Samsung da 50 pollici con pannello UHD 4K.

Si tratta del modello UE50BU8070UXZT da 50 pollici con il pannello Crystal, che viene proposto al prezzo di 395,10 Euro, in calo di oltre 300 Euro rispetto ai 699 Euro di listino. La riduzione è importante anche se si tiene conto del prezzo proposto da eBay, di 439 Euro: tuttavia, inserendo nell'apposito campo il codice "CASA23", ovviamente senza virgolette, il sistema provvederà a stornare l'importo restante ed a far calare il prezzo a 395,10 EUro.

Il venditore è Monclick Italia, che ha oltre 241mila feedback di cui il 95,8% positivi. Si tratta di un rivenditore autorizzato Samsung, che garantisce la consegna in tre giorni a costo zero. Come metodi di pagamento sono accettati PayPal, Google Pay e le carte VISA, Mastercard ed American Express, mentre per la restituzione è dato un tempo massimo di 14 giorni con l'acquirente che paga le spese di restituzione dell'oggetto.

La disponibilità è limitata e per questo consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio in caso d'interesse.