Ci sono 300 milioni di pianeti capaci di sostenere la vita nella nostra galassia

La comunità scientifica studia giorno dopo giorno il nostro Universo alla ricerca di risposte e, tra queste, c'è anche la famosa domanda: "siamo soli?". Secondo la teoria è impossibile, perché esistono miliardi di stelle e trilioni di pianeti come il nostro. Tuttavia, in pratica, non abbiamo trovato una sola risposta a favore di questa tesi.

Il SETI (Search for ExtraTerrestrial Intelligence), un progetto di ricerca della vita aliena, ha affermato che esistono 300 milioni di pianeti abitabili soltanto nella Via Lattea, la nostra galassia. Considerando che esistono miliardi di galassie nell'universo, l'idea di essere gli unici abitanti del cosmo è impensabile.

"Questa è la prima volta che tutti i pezzi sono stati messi insieme per fornire una misurazione affidabile del numero di pianeti potenzialmente abitabili nella galassia", ha dichiarato nel 2020 Jeff Coughlin, ricercatore di esopianeti presso il SETI Institute e direttore del Kepler's Science Office. Non solo: nel 2022 questo numero è stato setacciato ancora di più.

Dirk Schulze-Makuch, astrobiologo della Washington State University e della Technical University di Berlino, ha affermato che, smettendo di concentrarci su condizioni di vita simili alla Terra, potrebbero esserci alcuni pianeti nello spazio che sono ancora più adatti alla vita. Questi "super pianeti" sono stati chiamati "sovra abitabili" e stima che ce ne siano 24 ad almeno 100 anni luce dalla Terra.

Tuttavia la distanza rende impossibile - per adesso - la comunicazione.