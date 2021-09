3000 pinne sequestrate in Colombia: un danno ambientale irreversibile

I funzionari colombiani del Ministero per l'Ambiente di Bogotà, hanno affermato di aver confiscato migliaia di pinne di squalo prima che potessero essere spedite illegalmente ad Hong Kong. Una pratica molto nota, e tristemente diffusa, che le autorità del posto stanno cercando di arginare da molto tempo.

Carolina Urrutia, Segretario per l'Ambiente di Bogotà, ha affermato affranta: "Abbiamo sequestrato 3.493 pinne di squalo e 117 chili di vesciche di pesce che erano in viaggio verso Hong Kong. Un irreversibile danno ambientale all'ecosistema marino della Colombia."

Il terribile bottino di organi, rimossi da oltre un migliaio di squali che misurano fino a cinque metri, è stato ritrovato in cinque scatole nell'aeroporto di El Dorado, il più trafficato di Bogotà; ad evidenziare la continua richiesta di pinne di squalo, servite ai banchetti di nozze in alcune comunità cinesi e falsamente ritenute di avere proprietà medicinali e taumaturgiche.

La polizia nazionale è stata da subito mobilitata per le indagini, poiché, nel tentativo di arginare il commercio di pinne in Asia, la pesca dei Selachimorpha (questo il loro nome scientifico) è severamente vietata in Colombia dal 2020, uno stato che ospita 76 delle 500 varietà conosciute al Mondo, consci sopratutto del perché gli squali sono importanti per gli ecosistemi marini.

Situazione completamente diversa ad Hong Kong, dove invece la vendita e il consumo di pinne di squalo non è illegale, seppur vincolata da autorizzazioni specifiche, rimanendo ostinatamente popolare nonostante anni di campagne di sensibilizzazione al problema.

Nel corso degli ultimi decenni, intere popolazioni di squali (i predatori più vitali dell'oceano) sono state decimate a causa del finning e della la pesca industriale tramite palangari. Un danno enorme per l'ecosistema marino, considerando inoltre che i grandi squali continuano a sparire dalle coste.