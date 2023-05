Dal 31 Dicembre 2023 Whatsapp non funzionerà più su questi 49 smartphone: la lista

Dal 31 Dicembre 2023, l’app di messaggistica Whatsapp non funzionerà più su 49 dispositivi tra iPhone e smartphone Android. I colleghi di Gizchina hanno stilato l’elenco completo, che proponiamo in calce.

Tra i device spiccano gli iPhone 5 ed iPhone 5c di Apple che ormai sono stati dismessi anche dalla società di Cupertino in quanto non più supportati.

Di seguito la lista:

iPhone 5

iPhone 5c

Archos 53 Platinum

Grand S Flex ZTE

Grand X Quad V987 ZTE

HTC Desire 500

Huawei Ascend D

Huawei Ascend D1

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend P1

Quad XL

Lenovo A820

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus 4X HD

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus F5

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L4 II

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus L5

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus L7

LG Optimus L7 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus Nitro HD

Memo ZTE V956

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Xcover 2

Sony Xperia Arc S

Sony Xperia miro

Sony Xperia Neo L

Wiko Cink Five

Wiko Darknight ZT

Dal 31 Dicembre 2023, quindi, non sarà più possibile utilizzare l’applicazione sui dispositivi in questione e Meta ha dato un ampio preavviso per consentire agli utenti di aggiornali.