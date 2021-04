31 marzo 1889: ecco il giorno in cui la Torre Eiffel venne inaugurata

Era il 31 marzo del 1889 quando la Torre Eiffel venne inaugurata a Parigi dal suo costruttore, Gustave Eiffel (da cui l'intera struttura prende il nome) e il Primo Ministro francese dell'epoca, Pierre Tirard. Fu una cerimonia piccola e nessuno, lì presente, avrebbe immaginato che quella torre sarebbe diventata simbolo dell'intera Francia.

In occasione dei 100 anni trascorsi dalla prima Rivoluzione francese, quella del 1789, e la caduta della Bastiglia, la Terza Repubblica francese ospitò nel proprio paese una delle prime Esposizioni Universali. Per l'evento, quindi, si andò a creare una commissione organizzatrice statale, che avrebbe dovuto gestire ogni tipo d' entrata o uscita per il progetto.

All'interno di questo gruppo, vi erano molti progettisti di fama dell'epoca, come Charles Garnier (a lui si deve la costruzione dell'Opera di Parigi) o Adolphe Alphand (il direttore generale dei lavori). Questi nomi decisero di indire un bando, dove si cedevano, al progetto migliore, i fondi per costruire un monumento a Champ-de-Mars, in pieno centro a Parigi.

Si stava offrendo, quindi, un'occasione d'oro per tutti gli ingegneri e gli architetti dell'epoca. Chiunque avrebbe vinto, avrebbe dovuto fare, nel proprio piccolo, la storia delle grandi opere francesi. Consci di questo, furono più di un centinaio le proposte arrivate alla Commissione dell'Esposizione universale - tutti attentamente scrutinati dai migliori esperti.

Fra le centinaia di idee, tuttavia, una sola spiccò: quella di Gustave Eiffel. Il suo progetto era molto ambizioso, perché voleva costruire la torre autoportante più alta che gli esseri umani avessero mai potuto ideare fino a quel momento, completamente in ferro battuto.

Eiffel era un nome abbastanza noto all'epoca, ancora prima dell'ideare la Tour Eiffel. Era probabilmente il miglior esperto nella costruzione di monumenti in ferro ed era persino colui che aveva ideato la struttura della Statua della Libertà, inaugurata a New York nel 1886 - solo 3 anni prima della Tour Eiffel.

Per quanto, sulla carta, la torre poteva essere il progetto monumentale più ambizioso dell'ingegnere e, forse, dell'intera Francia, non tutti accolsero bene la notizia della vittoria di Eiffel al bando.

Molti esperti ritenevano che la struttura non avrebbe retto per il peso e l'altezza; altri, invece, ritenevano che la torre avrebbe rovinato la vista sul magnifico centro ottocentesco di Parigi.

Nonostante tutto, però, l'ingegnere non si fece demoralizzare e costruì, anche con un'iniziale mancanza di fondi, la torre in soli due anni, tra il 1887 e il 1889. Inoltre, solo un operaio perse la vita durante quel biennio - un fattore molto importante da prendere in considerazione, perché era piuttosto raro, per l'epoca, che nei cantieri morissero così pochi lavoratori, soprattutto per un progetto che si estendeva in altezze mai raggiunte fino a quel momento con le nuove tecnologie.

Alla fine, il 31 marzo del 1889 quella torre, alta ben 300 metri, venne inaugurata e col tempo rivalutata, al punto di essere diventata simbolo della potenza imperiale e tecnologica della Francia di fine XIX secolo e un capolavoro dell'architettura moderna.

Se siete interessati altri progetti architettonici del genere, vi suggeriamo la lettura di un breve approfondimento su un monumento in altezza costruito secoli prima dell'Ottocento, cioè la Torre di Pisa.