32 città americane rischiano di finire sott'acqua entro 25 anni: allarme degli scienziati

Da circa quarant'anni i climatologi lottano giornalmente per allertare i cittadini di tutto il mondo relativamente alle conseguenze del surriscaldamento globale e ora, dopo decenni di infruttuose lotte ambientaliste, siamo giunti al punto che il futuro fa davvero paura.

Un nuovo report pubblicato dalla rivista Nature ha infatti chiarito una volta per tutte che la maggioranza delle città costiere americane rischia seriamente di sprofondare sotto l'acqua entro il 2050, entro circa 25 anni.

Questo fenomeno è collegato principalmente a due processi molto diversi. Da una parte abbiamo il surriscaldamento globale causato dall'emissione dei gas serra, che sta facendo innalzare il livello dell'oceano. Dall'altra invece abbiamo lo sprofondamento naturale del suolo sottostante le metropoli, che dopo secoli di speculazione edilizia non regge più alle tonnellate di calcestruzzo che sono state costruite per realizzare grattacieli, case, strade, piazze edifici pubblici e monumenti.

Tra le città colpite quasi sicuramente da questo fenomeno abbiamo New York, Miami, Boston, Los Angeles e San Francisco. Alcune delle aree più importanti dal punto di vista economico e sociale degli interi Stati Uniti, che potrebbero spopolarsi per via delle avversità climatiche.

La popolazione soggetta al pericolo di finire fra le onde è circa il 30% del totale, hanno chiarito gli autori dell'articolo, che hanno collaborato con alcuni esperti demografi dell'università americane.

"L'omissione della subsidenza (lo sprofondamento del suolo) nelle precedenti stime sulle inondazioni può essere in gran parte attribuita alla sua natura graduale, che spesso sfugge all'attenzione immediata" ha chiarito Leonard Ohenhen, geofisico della Virginia Tech di Blacksburg. "I risultati della nostra ricerca, anche se anticipati in una certa misura date le conoscenze esistenti sulla subsidenza, sono stati comunque sorprendenti."

Se non si farà nulla per limitare questo rischio e ridurre l'impatto delle tempeste sulle attuali comunità costiere, gli scienziati hanno calcolato che i danni potrebbero essere più di 107 miliardi di dollari. Di quanto però sprofondano le metropoli statunitensi in media ogni anno?

Secondo alcuni calcoli effettuati dai geologi della Virginia Tech, sarebbero 5 i mm che ogni anno le città perderebbero rispetto al livello del mare, affondando nel suolo. Considerando tuttavia l'innalzamento costante dell'oceano, lo sprofondamento risulta ancora più accentuato, variando dai 8 mm ai 12 a secondo della località geografica.

Questo fenomeno non colpisce solamente gli Stati Uniti, ma anche il resto del mondo, e potrebbe essere ancora più marcato nel 2100, anno in cui diverse città del pianeta (tra cui Venezia) potrebbero essere sotto il livello del mare di ben 120 cm.