33 applicazioni, giochi, temi ed icone Android in regalo oggi 7 Maggio

Torna il nostro appuntamento con i regali proposti dal Google Play Store ai propri utenti. Nella giornata di oggi, il negozio di Google propone 33 contenuti tra giochi, applicazioni, temi, icone e pacchetti di personalizzazione in regalo, vediamo la lista completa.

Applicazioni

ElectroCalc PRO

Analog Eternity - Palette Eternity - Film Filters

Around Me - Image Recognition - Pro

Screenshot Pro 2

Screen Draw Screenshot Pro

Motivate Me! Encourage Me!

UnreliAlarm - Podcast and music alarm!

StatusNote 2 - Notes in Notifications

Giochi

Gravity Quest - Magic Maze

LASERBREAK 2 Pro

Night Survivor PRO

Zombie Avengers:(Dreamsky)Stickman War Z

LASERBREAK Escape

Learn Mandarin - HSK 5 Hero

Block Tank Wars 2 Premium

Division Math Trainer

Solo Parkour 3D

Grow Heroes Vip : Idle RPG

Wonder Knights VIP : Retro Shooter RPG

Carus Speedus

Idle Poo Factory VIP

My Little Star VIP : Idol Maker

Sky Dancer Premium

A Dark Dragon VIP

Merge Mon VIP - Idle Puzzle RPG

Zombie Defence Premium : Tap Game

Icone e pacchetti di personalizzazione

3D Steampunk Travel Pro lwp

Futuristic City 3D Pro lwp

Tree Village 3D Pro lwp

Smoon UI - Rounded Icon Pack

420 For KWGT

Fish Live Wallpaper 3D Aquarium Background HD :PRO

Dead Bunker 2

Come sempre in questi casi, i contenuti in regalo sono accompagnati da una serie di offerte su altre applicazioni, giochi e temi. Per la lista completa, con le relative modifiche di prezzo e la scadenza, vi rimandiamo alla lista completa presente su Android Police.