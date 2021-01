330 miliardi: ecco quante cellule sostituisce ogni giorno il nostro corpo

Potrebbe non sembrare, ma il nostro corpo non va mai in vacanza... neppure quando dormiamo. Secondo i biologi Ron Sender e Ron Milo del Weizmann Institute of Science in Israele, il nostro corpo sostituisce circa 330 miliardi di cellule al giorno. A questo ritmo, il corpo produce oltre 3,8 milioni di nuove cellule al secondo.

I due biologi hanno fatto questo conto per capire quanto sia intenso il processo che si verifica in ogni instante all'interno delle nostre cellule. La maggior parte di queste provengono dal sangue, seguite da quelle dell'intestino. La conferma di questi numeri potrebbe aiutare gli scienziati a capire meglio il funzionamento delle malattie e dell'invecchiamento cellulare.

Molti pensano che il corpo umano rigeneri le cellule ogni sette anni, ma non funziona esattamente in questo modo, poiché il processo è molto più complicato di quello che si pensa. Alcune cellule vivono solo pochi giorni, mentre altre durano per la maggior parte della vita dell'ospite. Così, i due biologi hanno svolto uno studio proprio per capire al meglio il "turnover cellulare", ovvero il ciclo di vita delle cellule.

"Qui riempiamo questa lacuna di conoscenza relativa alle dinamiche complessive del turnover cellulare del corpo umano rilevando la variazione nella durata della vita esibita da diversi tipi di cellule e quantificando i cicli cellulari in termini sia di massa che di numero", scrivono gli esperti nel loro articolo pubblicato sulla rivista Nature Medicine.

Prendendo in esame un maschio sano di età compresa tra 20 e 30 anni, del peso di 70 chilogrammi e alto 170 centimetri, la coppia di biologi ha calcolato che il soggetto ha circa un tasso di turnover cellulare di circa 80 grammi al giorno, equivalente a 330 miliardi di cellule. L'86% di questo numero sarebbe costituito da cellule del sangue, principalmente eritrociti (globuli rossi) e neutrofili (il tipo più abbondante di globuli bianchi).

Un altro 12%, invece, da cellule epiteliali gastrointestinali, con piccole quantità di cellule della pelle (1,1 percento), cellule endoteliali del rivestimento dei vasi sanguigni e cellule polmonari (0,1 percento ciascuna). In termini di massa, però, la storia è differente: solo il 48,6 percento della massa è costituito da cellule del sangue, le cellule gastrointestinali costituiscono un altro 41 %, le cellule della pelle costituiscono il 4%, mentre gli adipociti, o cellule adipose, costituiscono il 4%.

È importante notare che queste cifre probabilmente variano da persona a persona, a seconda di fattori come età, salute, peso e sesso. Questo lavoro, tuttavia, fornisce una stima base del ricambio cellulare nel corpo umano, secondo quanto affermano Sender e Milo.