Negli ultimi 35 anni la nostra specie ha cementificato oltre 1.000 km quadrati di estuari

Uno studio pubblicato su Earth's Future ha appena chiarito quanti danni abbiamo provocato agli ecosistemi costieri e d'acqua dolce nel corso degli ultimi 35 anni, provocando un profondo sconforto nel cuore degli ecologi.

Seguendo un approccio poco lungimirante, abbiamo infatti cementificato o prosciugato oltre 1.027 km quadrati di estuari sparsi sul nostro pianeta. Un dato molto sconfortante, che va ad aggiungersi agli altri disastri naturali che abbiamo provocato lungo il pianeta e ai danni prodotti dall'innalzamento del livello del mare.

Si sta parlando di un territorio 17 volte più grande dell'intera isola di Manhattan, abitato un tempo da milioni di specie diverse che fornivano servizi ecosistemici, cibo e altre risorse alle nostre società e agli altri esseri viventi.

A provocare più danni sono stati in particolare le dighe, i territori urbani e la realizzazione di nuovi campi agricoli, la cui nascita ha rilasciato tra l'altro ingenti quantità di diserbanti e inquinanti nelle falde acquifere e nell'oceano.

"La sorte toccata agli estuari è davvero interessante, soprattutto considerando i processi che sono avvenuti nel corso del 20° secolo", ha affermato Guan-hong Lee, geoscienziato dell'Università di Inha in Corea del Sud che ha condotto lo studio. "Quando gli esseri umani modificano gli estuari, le conseguenze per la perdita di suolo sono sorprendentemente enormi e producono cambiamenti sia sulla terra ferma che nell'oceano."

Quasi la metà di tutti i grandi estuari si trova in Asia ed è in particolare in questo continente che si sono verificate le cementificazioni più aggressive. Considerando invece tutto il mondo, gli esseri umani hanno alterato definitivamente il percorso del 44% degli estuari, tramite dighe e bonifiche.

Paradossalmente, le legislazioni nazionali di quasi tutti i paesi del mondo cercano di tutelare i percorsi fluviali, tanto che quando singoli cittadini arrecano danni senza permesso vengono subito redarguiti con multe e denunce. Quando però sono i grandi interessi a spingere per lo sfruttamento del territorio in cui sono presenti estuari, le denunce sono rare, come rari soni i casi in cui le amministrazioni lottano per la salvaguardia dei fiumi. Un fenomeno che dimostra l'ipocrisia di alcune società umane.

