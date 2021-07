Fino a 350 Euro in meno su iPhone 12 e diversi smartphone Motorola su Amazon

Dopo avere visto l’offerta odierna su TV LG OLED 2021 su Amazon, è il momento di trattare una serie di altre promozioni pensate dal colosso di Seattle, relative però alla gamma di smartphone iPhone 12 e alcuni Motorola, tra cui il pieghevole RAZR, con sconti fino a quasi 350 Euro.

Sconti Amazon su iPhone 12 e smartphone Motorola

Apple iPhone 12 mini (128GB) – Azzurro: 729 Euro

Apple iPhone 12 Pro (256GB) – Oro: 1.199 Euro

Apple iPhone 12 Pro Max (128GB) - blu Pacifico: 1.252,62 Euro

Motorola Moto G50 - Smartphone 128GB, 4GB RAM, Dual Sim, Steel Gray: 199,90 Euro

Motorola moto g100 (5G, fotocamera 64 MP, batteria 5000 mAH, 8/128 GB, Display 6.7" FHD+ 90Hz, NFC, Dual SIM, Android 11), Slate Grey, cover inclusa: 479,99 Euro

Motorola moto one fusion plus (Quad camera 64 MP, batteria 5000 mAH, Display Total Vision FHD+ 6.5", Qualcomm Snapdragon 730, Dual SIM, 6/128 GB, Android 10), Twilight Blue: 229 Euro

Motorola RAZR 5G (display flessibile 6.2", display esterno quick view 2.7", 5G, fotocamera 48 MP, octa-core Qualcomm Snapdragon 765, 2800 mAh, Dual SIM, 8/256GB, Android 10), Polished Graphite: 1.259 Euro

Tutti i succitati dispositivi mobili sono venduti e spediti da Amazon, dunque dispongono della consegna gratuita per iscritti al piano Prime e, in certi casi, anche della consegna gratuita in un giorno. Non manca, inoltre, la possibilità di scegliere tra il pagamento in una soluzione o a rate, in quest’ultimo caso con Cofidis al check-out o anche secondo il piano proposto dalla società statunitense, sempre a Tasso Zero. Infine, non è disponibile una data di conclusione delle offerte in questione.

