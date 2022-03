Sono 36 le città che rischiano di essere sommerse dal mare: c'è anche Venezia

Non è un segreto né una novità: le città costiere sono in pericolo a causa dell'aumento del livello del mare. Alcuni paesi stanno costruendo muri per evitare che la loro terra venga allagata, mentre altre stanno addirittura cambiando la loro capitale in funzione di una più vicina all'entroterra, come abbiamo visto in Indonesia.

Secondo una ricerca pubblicata su The Swiftest, oltre 226 milioni di persone in 36 città saranno colpite dall'innalzamento del livello del mare fino a 1,5 metri. Hanno anche preparato una infografica ad hoc che potrete osservare cliccando qui. In questo scenario molte città della Terra saranno compromesse, da Miami, Amsterdam a Venezia.

Per quanto riguarda la nostra bella Venezia, infatti, attualmente si prevede un aumento del livello del mare di 120 centimetri entro la fine del 21° secolo; il 50% in più rispetto alle previsioni medie per l'innalzamento del livello del mare a livello mondiale entro il 2100. Perfino la Statua della Libertà, a New York, sarà danneggiata da questo aumento.

Purtroppo non si tratta di un dato nuovo: questo fenomeno potrebbe far sfollare dalle loro abitazioni ben 340 milioni di persone entro il 2050 e 630 milioni entro la fine del secolo, secondo quanto vi abbiamo raccontato qualche tempo fa dopo che un modello computazionale ha sfruttato l'intelligenza artificiale per esaminare la situazione.