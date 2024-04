Le 37 città visitate da questo incredibile AirTag smarrito da un utente

Di come gli AirTag stiano aiutando a localizzare le macchine abbiamo a più riprese parlato su queste pagine. La notizia che ci arriva dagli Stati Uniti è davvero incredibile, perchè un localizzatore del colosso di Cupertino ha visitato ben 37 città.

La storia è stata raccontata da Éric Béteille sul proprio account ufficiale Facebook, dove ha spiegato che il suo AirTag è caduto dall’etichetta posta sul suo bagaglio imbarcato in un volo dell’Alaska Airlines dello scorso luglio. Da allora, ha scoperto che il localizzatore è bloccato nello spazio di carico dell’aereo, ed ha percorso la bellezza di 37 città.

L’utente ha infatti utilizzato i dati di FlightRadar24 per creare una mappa delle 37 città verso cui ha volato il suo AirTag negli ultimi nove mesi: tale mappa si estende a sud este fino ad Austin ed a nord ovest fino a Vancouver. Le località visitate includono Missoula, Montana; Jackson Hole, Wyoming; e Tucson, Arizona.

L’utente, che come si legge dal suo profilo LinkedIn è uno dei principali designer di Meta, ha ottenuto oltre 20mila like ed ha raccontato che l’aereo in cui è rimasto intrappolato l’AirTag è un Embraer E175LR che ha effettuato una media di cinque voli al giorno. L’aereo è in grado di ospitare 76 passeggeri ed ha un’autonomia massima di 2500 miglia. La vicenda è senza dubbio curiosa, e mostra le potenzialità dei localizzatori di Apple.

