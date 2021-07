In un giorno 38 persone sono morte in India per colpa dei fulmini

In India, in estate, non è raro vedere delle vere e proprie tempeste di fulmini che si abbattono sul paese. Un fenomeno certamente conosciuto, ma che negli anni è peggiorato a causa degli effetti del cambiamento climatico. L'evento di quest'anno è stato particolare: in tutto lo stato 38 persone sono morte a causa dei fulmini.

In particolare, 11 di queste sono decedute mentre "si facevano un selfie" durante il temporale vicino a una torre di guardia ad Amber Fort, nello stato occidentale del Rajasthan. Altre 18 persone sono state uccise da un fulmine domenica, nello stato settentrionale dell'Uttar Pradesh, mentre lavoravano in una fattoria. Ci sono state, inoltre, altre 9 morti e almeno 20 feriti.

Che sta succedendo? In India è arrivata la stagione dei monsoni estivi (che inizia a giugno e finisce a settembre), caratterizzata da forti piogge e umidità. Quando i livelli di umidità aumentano e la temperatura superficiale del suolo è elevata, si creano le condizioni ideali per i temporali, e nuvole come i cumulonembi diventano i luoghi perfetti per la creazione di fulmini.

Questi potentissimi eventi elettrici sono una caratteristica predominante dei monsoni, ma l'evento è in crescita. Secondo quanto riporta il National Disaster Management Authority dell'India, i fulmini hanno ucciso quasi 2.000 persone ogni anno dal 2004; cifra che è quasi il doppio del numero di decessi registrati alla fine degli anni '60 per lo stesso fenomeno.

L'aumento dell'attività dei fulmini è strettamente legato alla crisi climatica mondiale. "Sia la temperatura superficiale che i livelli di umidità sono aumentati significativamente negli ultimi anni", afferma il Dr. Sunil D. Pawar, dell'Istituto indiano di meteorologia tropicale, all'Hindustan Times. "Riteniamo che i due fattori abbiano contribuito principalmente all'aumento dell'incidenza dei fulmini".