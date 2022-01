Un 386 è stato messo a fare mining di Bitcoin: guadagnerà 1 Dollaro in 584 milioni di anni

E' davvero molto particolare l'impresa che sta portando avanti Dmitrii Eliuseev, un esperto ed appassionato di informatica che ha messo il suo Toshiba T3200SX con processore Intel 386SX a 16MHz a fare mining di Bitcoin. La notizia è rimbalzata sul web, ma a suscitare curiosità sono i dati.

Secondo i calcoli di Eliuseev, infatti, il suo Toshiba impiegherà la bellezza di 584 milioni di anni per guadagnare 1 Dollaro in Bitcoin. Un lasso di tempo non ristretto.

Ovviamente il progetto è a puro scopo dimostrativo, ed Eliuseev prima di dare il via alla sua ricerca ha voluto fare un raffronto sull'attuale situazione legata al mining, che vede sempre più le mining farm protagoniste, a dispetto del consumo energetico e la potenza richiesta. Non sono nuovi però test di questo tipo ed anche in passato su queste pagine abbiamo riportato notizie come quella di uno youtuber che si è messo a fare mining di Bitcoin da un Game Boy, solo per divertimento. E' innegabile però che quanto fatto da Eliuseev è sicuramente particolare, visto che ha messo alla prova un laptop del lontano 1989.

Per quanto riguarda il processo di mining, Eliuseev ha sviluppato uno strumento proprietario basato sull'algoritmo SHA256, ma durante questo processo ha dovuto fare i conti con i limiti della piattaforma DOS a 16 bit. Tuttavia, con perseveranza e pazienza alla fine è riuscito a creare un proprio codice che ha anche pubblicato sulla propria pagina GitHub, per gli interessati. Il codice può essere compilato su Windows utilizzando Open Watcom.

In termini di velocità, però, i risultati lasciano a desiderare: l'hash rate è di 15 H/s, ma il rovescio della medaglia è rappresentato dal consumo energetico: da quando sono iniziate le attività ha assorbito 38,8W.