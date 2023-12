3DMark, l'erede di TimeSpy è quasi pronto: ecco quando arriva Steel Nomad

A poco più di un mese dal reveal ufficiale di 3DMark Steel Nomad, la software house americana UL è tornata a parlare di questa importante novità nel panorama degli strumenti di benchmark sintetico per aggiornarci sulla data di lancio.

Attraverso un comunicato ufficiale è stato annunciato che Steel Nomad sarà un complemento gratuito sia della versione gratuita della suite 3DMark che della Professional Edition. Il nuovo tool verrà dunque distribuito gratuitamente e reso disponibile per tutti gli utenti.

Questa mossa è da ricondurre alle significative mutazioni che ha subito l'industria dell'hardware da quando TimeSpy ha mosso i suoi primi passi in questo mercato. Per adattarsi a questa profonda evoluzione, UL ha ritenuto che fosse giunto il momento di offrire quello che per molti diventerà l'erede spirituale di TimeSpy e di TimeSpy Extreme per misurare le potenzialità dell'hardware in raster, parallelamente alle già ottime capacità di strumenti come Speedway, che invece ne misurano le capacità in Ray Tracing.

Steel Nomad arriverà sul mercato in una versione "standard" e nella variante Steel Nomad Light. La prima servirà come benchmark sintetico per misurare le prestazioni in-game in maniera standardizzata in contesti senza ray tracing. La versione Light, invece, è pensata per dispositivi mobili come smartphone, notebook basati su architettura Arm e portatili ad alta efficienza.

Quanto al periodo di lancio, UL spiega che il rollout dell'aggiornamento contenente Steel Nomad inizierà nel corso del primo trimestre del 2024. I primi device a essere interessati saranno i sistemi Windows e Windows-on-Arm, indipendentemente dalla piattaforma da cui si è acquistato o scaricato 3DMark (quindi direttamente da UL, da Steam o da Epic Games Store). In seconda battuta, sempre nel 2024, l'aggiornamento verrà esteso anche ad Android, iOS, macOS e Linux.