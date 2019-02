3DMark Port Royal, le performance salgono fino al 50% con il DLSS NVIDIA

Oggi Futuremark ha rilasciato un nuovo test per il Deep Learning Super Sampling (DLSS) NVIDIA al benchmark 3DMark Port Royal, il primo benchmark al mondo sul ray tracing. Il DLSS applica il deep learning per accelerare il rendering, mantenendo bordi nitidi e definiti sugli oggetti renderizzati in 3DMark Port Royal.

Con RTX ON in 3DMark Port Royal, i giocatori otterranno il meglio da entrambi i mondi: splendido ray tracing in tempo reale e frame rate fluidi con il DLSS.

3DMark Port Royal è un nuovo strumento di benchmarking che offre il ray tracing di riflessi e ombre in tempo reale. Può essere utilizzato per testare le prestazioni del ray tracing DXR su varie GPU GeForce RTX basate su NVIDIA Turing. Il nuovo test della funzionalità DLSS dimostra significativi miglioramenti delle prestazioni del ray tracing in tempo reale.

Il DLSS sfrutta una profonda rete neurale per estrarre le caratteristiche multidimensionali della scena renderizzata e applica in modo intelligente un miglioramento all’immagine e una definizione ai bordi degli oggetti e altre regioni ad alto contrasto. Ciò si traduce in bordi definiti, evitando la sfocatura dell'intera scena come potrebbe invece accadere con TAA o altri filtri. Il DLSS aiuta a mantenere chiarezza, nitidezza e stabilità dell'immagine migliorando al contempo le prestazioni.