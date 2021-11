3DMark rilascia il nuovo Storage Benchmark per mettere alla prova gli SSD

La nota e apprezzata suite 3DMark, usata in tutto il mondo per mettere alla prova il proprio computer attraverso benchmark sintetici, si arricchisce di un nuovo e fondamentale tassello. Stiamo parlando del nuovo DLC Storage Benchmark.

Questo nuovo strumento consente di mettere sotto torchio le proprie unità di memoria per vedere come se la cavano, con la possibilità di comparare i propri risultati con quelli della community, un po' come accade con gli altri tool integrati nel pacchetto, come TimeSpy, spesso usato per saggiare complessivamente le performance della propria macchina.

Tradizionalmente visto come strumento particolarmente affidabile e soggetto a un forte controllo interno, qualche anno fa ne abbiamo parlato nel contesto di una polemica su benchmark 3DMark truccati su smartphone.

3DMark Storage Benchmark si focalizza principalmente sulle prestazioni degli SSD di nuova generazione, ultrarapidi e compatibili con lo standard PCI Express Gen4.0, in attesa dell'arrivo degli SSD Gen5 con velocità incredibili, dandoci anche delle stime sui tempi di caricamento e apertura dei principali titoli sul mercato, da Overwatch a Battlefield V.

Molto particolare anche nella scelta degli scenari tipici ricostruiti. Tra questi, anche la capacità di registrazione di gameplay a 1080p e 60FPS su OBS durante una sessione di Overwatch, l'installazione di The Outer Worlds da Epic Games Launcher e la copia della cartella Steam di CS:GO da SSD estero a unità di sistema.

Il DLC di Storage Benchmark per 3DMark è disponibile su Steam a 2,39 euro per i possessori di 3DMark in edizione Advanced, mentre gli utenti Professional avranno la possibilità di scaricarlo gratuitamente.