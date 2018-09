3DMark rimuove diversi smartphone Huawei e Honor, accusate di aver 'truccato' i benchmark

Cattive notizie in casa Huawei e Honor, accusate di aver "truccato" i benchmark. Il primo provvedimento in tal senso è stato preso dalla popolare piattaforma 3DMark, che ha deciso di rimuovere dal suo database diversi dispositivi delle due società cinesi.

Per chi non fosse a conoscenza della questione, qualche giorno fa i colleghi di Anandtech hanno individuato alcune "anomalie" nel corso dei test di alcuni smartphone di Huawei e Honor. In particolare, stando alla fonte in questione, le due società cinesi avrebbero sviluppato un sistema in grado di rilevare quando l'utente esegue un benchmark, spingendo al massimo le performance del SoC. Stando sempre alle analisi di Anandtech, questa pratica potrebbe anche danneggiare gli smartphone, visto che essi non sarebbero in grado di dissipare tutto il calore accumulato.

Inoltre, stando a quanto riportato da HDBlog, la società cinese avrebbe risposto quanto segue: "Huawei dà sempre priorità all'esperienza utente piuttosto che inseguire il conseguimento di punteggi elevati nei benchmark - specialmente dal momento in cui non vi è una correlazione diretta tra le performance e l'esperienza utente. [...] Durante un tipico scenario di benchmark, una volta che il software Huawei ha riconosciuto la presenza di un benchmark, il sistema si adatta intelligentemente e attiva la "Performance Mode", che fornisce prestazioni ottimali. Huawei ha intenzione di permettere l'accesso a questa modalità anche agli utenti, in modo che possano utilizzare il massimo delle performance del proprio dispositivo in caso di bisogno".

Insomma, sembra proprio che una modalità di questo tipo esista. In questo contesto, dunque, arriva oggi la decisione di 3DMark: rimuovere diversi smartphone delle due aziende dal suo database. In particolare, stando a quanto riportato da AndroidHeadlines, UL, la società proprietaria del tool 3DMark, avrebbe testato Huawei P20, Huawei P20 Pro, Huawei Nova 3 e Honor Play, rilevando quanto riscontrato anche dai colleghi di Anandtech. Oltre a questo, 3DMark ha anche rilasciato una tabella (potete vederla qui sotto) che mostrerebbe la differenza tra il punteggio "reale" e quello con "Performance Mode" attivata. Da qui deriva la decisione di rimuovere questi terminali da 3DMark.