3DMark svela un nuovo benckmark, tra Vulkan, Metal e DX12: TimeSpy addio?

A ottobre 2023, 3DMark ha festeggiato 25 anni dal suo primo strumento di benchmark. A distanza di poche settimane, l'azienda ha annunciato il suo nuovo, completissimo tool di misurazione sintetica delle prestazioni delle schede video.

Il nuovo strumento si chiama 3DMark Steel Nomad e si tratta di un benchmark sintetico Cross-Platform capace di mettere alla prova le capacità grafiche dei sistemi su cui viene utilizzato spaziando da DirectX 12 a Metal, passando per Vulkan. La particolarità principale riguarda probabilmente proprio la sua capacità di provvedere a una misurazione sintetica e standardizzata su più piattaforme. In particolare, le librerie DirectX 12 per Windows, così come Vulkan per i sistemi basati su Linux, Android incluso. Spicca in particolar modo anche l'utilizzo di Metal, che lo rende compatibile anche con l'hardware Apple, compresi macOS, iOS e iPadOS.

Non è ancora chiaro se questi risultati potranno a loro volta essere messi a confronto, ma trattandosi di librerie differenti potrebbe non essere così scontato. Steel Nomad dovrebbe approdare nella suite al solito modo, ovvero tramite DLC, proprio come accaduto a suo tempo dopo la presentazione di 3DMark Speed Way, che invece mette alla prova il Ray Tracing.

Per il momento si sa molto poco sul tool, ma gli screenshot condivisi dall'azienda sono particolarmente suggestivi.