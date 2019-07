Il 3G potrebbe presto essere spento definitivamente in Italia

La rete 3G per la connessione dati potrebbe presto essere spenta definitivamente nel nostro Paese. A un primo sguardo poco attento potrebbe sembrare impossibile, ma in realtà l'addio del 3G potrebbe avvenire prima del previsto.

Infatti, la Redazione del noto sito Tariffando afferma di aver ricevuto delle indiscrezioni che parlano di un possibile switch-off delle reti 3G già a partire dal 2020. La fine della terza generazione di reti mobili sembra quindi essere piuttosto vicina. D'altronde, il 5G sta lentamente arrivando anche in Italia e ormai la rete 4G, che ha surclassato la generazione precedente in termini di prestazioni, è presente in quasi tutto il Paese.

Insomma, le motivazioni del possibile addio al 3G nel 2020 sono molto semplici: le reti di terza generazione sono ormai superate e quindi semplicemente presto potremmo non averne più bisogno. Inoltre, ricordiamo che il 3G continua a costare sia in termini di onde elettromagnetiche che per quanto riguarda i soldi spesi dai gestori per tenere in piedi la rete.

Stando sempre a quanto riportato da Tariffando, gli operatori telefonici che effettueranno lo switch-off nel 2020 probabilmente saranno più di uno. Le reti 2G/GSM dovrebbero invece rimanere attive ancora per molti anni, visto che risultano ancora utili per quanto riguarda i dispositivi iOT.