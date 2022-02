Dopo 4 anni di studi, gli scienziati identificano una nuova specie di vespa

È difficile per gli scienziati esaminare le vespe parassite. Queste creature, infatti, trascorrono la maggior parte del loro tempo sepolti all'interno dei loro bozzoli. Quando arriva la primavera ed escono finalmente dal loro rifugio, queste vespe hanno pochissimo tempo a disposizione per cercare cibo, riprodursi e deporre le uova prima di morire.

Esistono più di 1.000 esemplari di vespe biliari sulla Terra, e grazie alla durata della vita limitata ne stiamo trovando sempre di più, inclusa l'ultima aggiunta. I ricercatori della Rice University hanno impiegato ben quattro anni per descrivere la nuova vespa, lunga 1 millimetro e chiamata Neuroterus valhalla.

Il motivo di questo nome è davvero particolare: nel 2018 un ricercatore vide l'insetto fuori dal pub dell'università, chiamato proprio Valhalla. L'esperto stava cercando in realtà un'altra specie di vespa nota per vivere in un albero di quercia vicino il pub, ma si accorse di una creatura che non aveva mai visto, di un colore leggermente diverso (a proposito, ma qual è la differenza tra vespe e calabroni?).

Poiché ogni generazione di vespe si alterna tra riproduzione sessuale e riproduzione asessuata, non è stato facile identificare la nuova specie. Quando una vespa femmina asessuata depone le uova, produce una prole sessuale maschile e femminile; quando la prole si riproduce, invece, depone solo uova di femmine asessuali.

Questo ciclo riproduttivo rende le vespe difficili da rintracciare nel corso di diverse generazioni. Così i ricercatori per capire se questa fosse o no una nuova specie, invece che una semplice generazione alternata, dovevano trovare entrambe le generazioni. Alla fine, dopo 4 anni di ricerche, gli scienziati hanno confermato l'esistenza di una nuova specie: la Neuroterus valhalla.

Entrambe le generazioni di N. valhalla hanno solo due giorni per esplorare il mondo esterno. La notizia non è finita qua: lo sapete che esistono vespe capaci di controllare la mente?