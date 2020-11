4 delle coppie più note e discusse nella storia dell'Occidente

Spesso studiare i semplici eventi della storia risulta noioso e una parte delle nostre indoli cerca la peculiarità, l'evento tragico o dal finale felice. Mettiamo, quindi, per un momento da parte l'approccio metodologico e proviamo a narrare alcune delle coppie più importanti nella società occidentale.

Marco Antonio e Cleopatra

Il fascino esercitato dal Regno d'Egitto e l'Impero romano si incarna nelle figure di Marco Antonio e Cleopatra: il primo, simbolo della nascita spettacolare di un impero destinato a governare per secoli in tre continenti e la seconda, immagine della conclusione di un fiorente ed avanzatissimo regno nel Medio-Oriente.

La loro unione nefasta sancì, per breve tempo, un'alleanza politica che, a prima vista, si dimostrava vincente. La coppia, contro Ottaviano (il futuro imperatore Augusto) si contese per anni l'egemonia di Roma, mentre coltivava una relazione sempre più profonda.

Il destino tragico shakespeariano prestò pose fine alle loro vite e con esse vennero spazzate via ogni possibilità di far ascendere la grande potenza egiziana nell'Occidente europeo.

Enrico VIII e Anna Bolena

Per un primo tempo questa coppia si amò sinceramente. Anna Bolena, al contrario delle altre dame di corte di Caterina d'Aragona con cui Enrico VIII aveva avuto una relazione extraconiugale, aveva incantato il re per "il suo carattere, la sua intelligenza e il suo charm", spiega la storica Suzannah Lipscomb.

L'attrazione di Enrico VIII fu talmente forte da rompere ogni rapporto tra la corona inglese e la Chiesa cattolica - e di certo il fatto che Anna fosse rimasta incinta, prima del matrimonio, di un possibile erede maschio, aveva avuto una certa influenza.

Tuttavia, come forte fu la passione tra i due, veloce fu il modo in cui si spense. Quando il sovrano vide che la sua nuova compagna non riusciva a dargli un erede maschio e che fosse troppo "poco umile" nei suoi confronti, trovò velocemente un modo per sbarazzarsene e passare alla prossima preda.

Napoleone Bonaparte e Giuseppina di Beauharnais

Rimasta vedova del primo marito, che presentava la sua principale fonte di rendita, Giuseppina di Beauharnais dovette trovare un modo alternativo per mantenere il proprio status sociale altolocato e quello dei propri figli.

Cominciò a frequentare i più influenti salotti francesi e strinse delle brevi relazioni con uomini importanti nella sfera politica rivoluzionaria.

Le sue amicizie la portarono all'ancora giovane Napoleone Bonaparte. Questo si innamorò follemente di lei, al punto di chiederle in pochi mesi di sposarlo. La donna, affascinata dalle ambizioni del suo amante, accettò dopo un primo rifiuto.

Napoleone la riempì di gioielli e lettere passionali, ma Giuseppina, sempre più irritata dal comportamento del marito, gradualmente cominciò a distaccarsi.

Alla fine, l'ambizione di Bonaparte, quella che aveva spinto sua moglie a sposarlo, si rivelò un'arma a doppio taglio. Ossessionato dal potere e dall'avere un erede maschio, come Enrico VIII, sostituì la donna che tanto aveva amato con una giovane Maria Luisa, figlia dell'imperatore austriaco.

John and Jackie Kennedy

Allontanandoci dal XIX secolo, giungiamo agli anni '50-'60 del Novecento. Questi furono l'epoca della celebre coppia tra il presidente John F. Kennedy e la First Lady, Jackie.

Da un punto di vista esterno, i due sembravano perfetti. Tutte le donne americane sognavano di giungere ad un matrimonio "glamour" e dolce come il loro. In realtà, però, è noto come il presidente avesse svariate relazioni extra-coniugali.

Il dibattito sulla loro relazione è ancora molto aperto, ma molti storici contemporanei sostengono che Jackie, prima che suo marito venisse ucciso nel 1963, stava iniziando le pratiche del divorzio o, per lo meno, farlo presente al suo consorte.