Questi 4 duelli leggendari della storia ti faranno sorridere (uno è napoletano)

La storia, per la gioia di molti, straborda di duelli fra due persone, in conflitto per difendere il proprio amore, la reputazione o l’onore. Molti di questi, sono entrati nella leggenda e spesso subiscono delle variazioni nei racconti, a seconda di chi è lo scaldo che narra la saga di turno. Ecco 4 dei duelli più leggendari della storia.

Alexander Hamilton e Aaron Burr (1804). Questo è senza ombra di dubbio il confronto più celebre della storia americana, in quanto vede contrapposti l’ex segretario del tesoro e leader dei federalisti (Hamilton) e il vicepresidente americano (Burr). Durante gli anni della presidenza di Thomas Jefferson, Hamilton sfidò a duello Burr per riscattare la sua immagine, dato che il secondo aveva ostacolato la candidatura del federalista come governatore di New York, nel 1804. I due si incontrarono vicino a Weehawken, nel New Jersey. Ironia della sorte, nello stesso luogo morì in duello, tre anni prima, il figlio di Hamilton. Della sfida tra i due politici si dicono tantissime cose, soprattutto sui mezzi e gli intenti, ma in quasi tutte prevale la narrazione in cui Burr ferisce al ventre Hamilton , che morì il giorno dopo.

(1804). Questo è senza ombra di dubbio il confronto più celebre della storia americana, in quanto vede contrapposti l’ex segretario del tesoro e leader dei federalisti (Hamilton) e il vicepresidente americano (Burr). Durante gli anni della presidenza di Thomas Jefferson, per riscattare la sua immagine, dato che il secondo aveva ostacolato la candidatura del federalista come governatore di New York, nel 1804. I due si incontrarono vicino a Weehawken, nel New Jersey. Ironia della sorte, nello stesso luogo morì in duello, tre anni prima, il figlio di Hamilton. Della sfida tra i due politici si dicono tantissime cose, soprattutto sui mezzi e gli intenti, ma in quasi tutte prevale la narrazione in cui , che morì il giorno dopo. Lady Almeria Braddock e Mrs. Elphinstone (1792). Era un tranquillo pomeriggio londinese, quando Mrs. Elphinstone fu invitata a prendere un tè da un’amica, Lady Braddock; tuttavia, per un incauto commento sull’età della padrona di casa, le due nobildonne decisero di sfidarsi a un duello. La faida si consumò nel 1792 nell’Hyde Park, inaugurato da uno sparo al cappello di Lady Braddock , fatto scoppiare da Mrs. Elphinstone. L’offesa si vendicò ferendo la sua avversaria al braccio con una spada. Il duello, che terminò con una tregua e una conseguente lettera di scuse di Elphinstone, passò alla storia come lo “scontro delle sottane”.

(1792). Era un tranquillo pomeriggio londinese, quando Mrs. Elphinstone fu invitata a prendere un tè da un’amica, Lady Braddock; tuttavia, per un incauto commento sull’età della padrona di casa, le due nobildonne decisero di sfidarsi a un duello. La faida si consumò nel 1792 nell’Hyde Park, inaugurato da uno , fatto scoppiare da Mrs. Elphinstone. L’offesa si vendicò ferendo la sua avversaria al braccio con una spada. Il duello, che e una conseguente lettera di scuse di Elphinstone, passò alla storia come lo “scontro delle sottane”. Miyamoto Musashi e Sasaki Kojiro (1612). Musashi e Kojiro erano considerati i più grandi spadaccini del Giappone del loro tempo e, per sancire la propria superiorità sull’altro, decisero di sfidarsi a duello sull’isola di Ganryū. Per destabilizzare Sasaki, Miyamoto si presentò con diverse ore di ritardo , portando con sé una gigantesca spada di legno. Stufo di quella messinscena, Kojiro si fiondò sull’avversario con la sua iconica mossa, il “taglio della rondine”, ma Musashi riuscì ad assestargli un colpo fatale prima del rivale. Il duello non si concluse, in quanto la folla di sostenitori di Sasaki Kojiro era furibonda nei confronti dello sleale Miyamoto, il quale si vide costretto a fuggire verso la salvezza su una barca. Musashi, dopo quell’episodio, si diede alla pittura.

(1612). Musashi e Kojiro erano considerati i più grandi spadaccini del Giappone del loro tempo e, per sancire la propria superiorità sull’altro, decisero di sfidarsi a duello sull’isola di Ganryū. Per destabilizzare Sasaki, Miyamoto , portando con sé una gigantesca spada di legno. Stufo di quella messinscena, Kojiro si fiondò sull’avversario con la sua iconica mossa, il “taglio della rondine”, ma Musashi riuscì ad assestargli un colpo fatale prima del rivale. Il duello non si concluse, in quanto la folla di sostenitori di Sasaki Kojiro era furibonda nei confronti dello sleale Miyamoto, il quale si vide verso la salvezza su una barca. Musashi, dopo quell’episodio, si diede alla pittura. Isabella de Carazzi e Diambra de Pettinella (1552). Siamo rimasti molto sorpresi che il portale History, fra i duelli più leggendari della storia, annoverasse questa ironica faida tra donne. Nelle strade di una Napoli del XVI secolo, passeggiava un giovanotto di nome Fabio de Zeresola. Egli era famoso per essere un gran rubacuori, capace di conquistare qualsiasi donna. In un epoca in cui gli uomini osavano sfidarsi a duello per l’amore di una fanciulla, Isabella de Carazzi e Diambra de Pettinella decisero di scommettere l’amore di Fabio in un duello di spade. Sfortunatamente, non conosciamo l’esito di quel duello, in quanto sono state prodotte narrazioni pettegole per decenni che miniano la fondatezza dei fatti. Per farvi comprendere l’eco dell’evento, il famoso artista spagnolo Jose de Riberta immortalò la storia in un famoso dipinto, nel 1636: il “Duelo de Mujeres”.