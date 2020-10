Il crollo dell'URSS era inevitabile? 4 esperti rispondono alla domanda

La caduta dell'Unione Sovietica è oggetto di interesse per molti studiosi. Su quest'ultima 4 specialisti hanno cercato di far luce partendo dalla domanda:" L'URSS sarebbe potuta sopravvivere?".

, ambasciatore inglese durante gli ultimi anni dell'URSS, ritiene che il crollo fosse inevitabile. Con la, nel 1953, l'egemonia sovietica cominciò a frantumarsi sia all'esterno che all'interno. I paesi dell'Europa orientale cominciarono a chiedere l'indipendenza, i cittadini russi morivano di fame, ma tutto l'impegno politico ed economico venne indirizzato verso un possibile nuovo scontro con gli Stati Uniti

Nel 1983 sorprendentemente il Capo di Stato maggiore affermò:" Non saremo mai capaci di raggiungere il livello di modernità delle armi statunitensi senza avere una rivoluzione economica. La questione, quindi, è: si può cambiare l'economia senza ribaltare l'assetto politico?"

Nel 1985 i più alti esponenti dell'Unione misero al potere un uomo che credevano di poter comandare: Mikhail Gorbachev. Non avevano in mente la possibilità che quello stesso uomo avrebbe ribaltato l'intero assetto. Come affermò il filosofo politico dell'Ottocento Alexis de Tocqueville :"E' quando un regime cerca di riformarsi il momento in cui si disintegrerà".

James Rodgers, corrispondente di Mosca per la BBC, sostiene che il desiderio di Gorbachev nel voler riparare gli errori della società sovietica attraverso le politiche della perestroika (ricostruzione) e della glasnot (apertura) non hanno fatto altro che enfatizzarli e a farli risultare troppo contrastanti per essere accettati.

Joanna Lillis, autrice del libro "Dark Shadows: inside the secret world of Kazakhstan", spiega che furono le proteste del Kazakistan a ribaltare l'ordine che si era mantenuto fino a quel momento nell'Unione Sovietica.

Nel 1986 le rivolte kazake contro il lontano governo sovietico incendiarono tutto il paese. Ciò che premeva maggiormente la popolazione era il persistere di una forte disuguaglianza sociale che il sistema comunista avrebbe dovuto cancellare. Inoltre, in quegli anni, si affermarono anche idee sempre più nazionaliste che portarono il paese a volere l'indipendenza dal dominio straniero.

La parte contraddittoria in questa storia fu il fatto che Gorbachev, nonostante alla stampa internazionale si presentasse come l'uomo che avrebbe liberato l'Unione, represse le rivolte con l'uso della forza. Le proteste in Kazakistan vennero spente, ma si diede il via ad un effetto domino.

Richard Millington, docente presso l'Università di Chester (Inghilterra), pensa che se il partito comunista avesse ripreso e riformulato il controllo dei media - come fece Stalin- forse avrebbe potuto sopravvivere alla frattura.

Nel 1991 il partito egemone nell'Unione Sovietica aveva perso completamente il controllo di tutti i media. Secondo Millington, la chiave di ogni regime dittatoriale è proprio il controllo dei canali di informazione: non è il credere o meno ai dati che vengono forniti, ma è la percezione che questi creano incoscientemente dentro ogni individuo a fare la differenza.

La mossa di Gorbachev risulta, quindi, alquanto ingenua. Il rivelare l'incidente di Chernobyl alla stampa internazionale ha avuto l'effetto di rompere completamente ogni sorta di fiducia che la popolazione sovietica aveva nei confronti del regime. Non era più solo una questione economica o di gestione del governo. L'incidente del 1986 aveva dato alla popolazione l'immagine di uno Stato incapace di difendere le vite dei propri cittadini.

Il potere propagandistico che i media celano è, forse, il motivo per cui certi sistemi di regime continuano a sopravvivere anche oggi, mentre altri cedono di fronte alla loro intrinseca debolezza.