Il 4 Gennaio arriva in Italia la nuova piattaforma di streaming Discovery+

E’ stato annunciato che il prossimo 4 Gennaio 2021 debutterà in Italia la nuova piattaforma di streaming Discovery+, che prenderà il posto di Dplay Plus e proporrà agli abbonati una serie di nuovi contenuti. Il lancio italiano sarà supportato anche da TIM.

L’abbonamento a Discovery+ avrà un prezzo di 3,99 Euro al mese, ma si potrà scegliere anche il sistema di pagamento annuale a 39,90 Euro, che si traduce in un risparmio di due mensilità.

Discover+ sarà anche incluso in un pacchetto con Eurosport, al prezzo unico di 7,99 Euro al mese o 69,90 Euro all’anno.

L’editore però dovrebbe proporre anche una particolare promozione di lancio che dovrebbe permettere agli utenti di risparmiare il 50% sul costo degli abbonamenti annuali, il che vuol dire che si pagherà 19,90 Euro per il primo anno e 34,90 Euro per il bundle comprensivo di Eurosport.

In Discovery+ confluiranno tutti i contenuti e produzioni originali, oltre che il wrestling made in WWE, dal momento che il gruppo detiene idiritti televisivi per gli show della federazione di Stamford.

Non è chiaro che tipo di promozioni abbia intenzione di lanciare TIM, e vi terremo aggiornati nei prossimi giorni con tutte le novità in merito. L'annuncio però dovrebbe arrivare nelle prossime ore.