4 Luglio senza fuochi d'artificio? La richiesta viene dagli scienziati USA

L'ondata di caldo che ha colpito gli Stati Uniti ed il Canada ha infranto ogni record, con temperature al di sopra della norma e con la conseguente siccità che sta attanagliando le aree occidentali. Un caldo talmente intenso da inaridire milioni di acri di foreste e praterie, portando ad un rischio altissimo di incendi.

Ecco perché oltre 100 esperti nel campo della prevenzione ambientale, insieme a climatologi e vigili del fuoco, stanno esortando gli abitanti ad evitare i tradizionali fuochi d'artificio nel prossimo 4 Luglio, ed ogni altra attività che possa innescare un incendio.

Dal 1992 al 2015 infatti, più di 7000 incendi sono scoppiati negli Stati Uniti durante "il giorno dell'indipendenza", il dato maggiore rispetto a qualsiasi altro giorno dell'anno, con la quasi totalità degli inneschi originatosi nella vicinanza delle abitazioni.

Con temperature così alte, ed un livello di aridità record, anche una semplice scintilla potrebbe innescare una combustione dalle conseguenze mortali. Oltre il 95% degli incendi, che hanno minacciato le case negli ultimi decenni, sono stati causati dalle persone (che sono quindi i diretti responsabili); nella aree invece selvagge-rurali la maggior parte degli inneschi è ancora dovuta ai fulmini.

Il consiglio degli esperti è quindi di spostare lontano dalle strutture i materiali infiammabili, come foglie ed erba secca, contenitori di gas e propano o la legna da ardere. Pulire quindi le grondaie, non far cadere a terra i mozziconi di sigaretta ed assicurarsi di limitare a zero qualsiasi fonte di scintille, come quelle generate dai tosaerba colpendo un sasso o dalle catene dei rimorchi che possono sfregare sul marciapiede.

Molte comunità hanno già vietato i fuochi d'artificio, sia personali che pubblici, annullando volontariamente anche gli spettacoli pirotecnici delle parate tradizionali, onde evitare problemi di incendi boschivi.

"Staremo a vedere quanti avranno recepito il messaggio, nella speranza di cambiare il trend che vede questa data, essere ogni anno non solo la giornata dell'indipendenza americana ma anche quella del record degli incendi boschivi" l'auspicio degli esperti.