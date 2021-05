4 maggio 1949, la tragedia di Superga dopo 72 anni oggi come allora

Era il 4 Maggio 1949, quando l'aereo che stava riportando a casa da Lisbona la squadra del Grande Torino, alle 17:03, si schiantò contro le mura del terrapieno posteriore della Basilica di Superga, nei pressi di Torino.

Il velivolo, un trimotore Fiat G.212 delle Avio Linee Italiane, era decollato alle 14:50 da Barcellona con destinazione Torino-Aeritalia, il tempo sul capoluogo piemontese era però pessimo, con nubi quasi a contatto con il suolo, forti raffiche di vento, pioggia torrenziale e visibilità scarsissima (meno di 40 metri).

Pur rimanendo sempre in contatto radio con la torre di comunicazione dell'aeroporto, il pilota non riuscì a mantenere una rotta stabile ed allineata con la pista d'atterraggio, sia per il forte vento che aveva causato una deriva involontaria dell'aereo, sia per la possibilità che l'altimetro della strumentazione fosse bloccato a 2000 metri pur volando in realtà a meno di 600.

Alle 17:03 quindi, per colpa di questi molteplici fattori infausti, l'aereo dopo essersi allineato con la pista per effettuare l'atterraggio si schianta invece contro il muraglione posteriore della Basilica di Superga, il pilota che immaginava di averla sulla sua destra, come nel programma di volo, la vede invece spuntare davanti a se all'improvviso, ad una velocità di 180km/h, senza poter fare nulla.

Nell'impatto violentissimo persero la vita tutte e 31 le persone a bordo, non si salvò purtroppo nessuno. L'intera squadra del Grande Torino scomparve in un unico tragico incidente. I funerali si svolsero nel Duomo di Torino, con oltre 600 mila persone accorse per le strade del capoluogo a dare un ultimo saluto ai giocatori che avevano reso grande non solo una città ma l'intera nazione.

Anche oggi, come ogni anno da quel triste giorno, il presidente del Torino Calcio pone un omaggio floreale presso il cimitero monumentale della città, leggendo i nomi degli Invincibili in ricordo di quella tragedia.