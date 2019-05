Il 4 Maggio su Deliveroo si potrà acquistare il latte blu di Star Wars

Dopodomani è lo Star Wars Day, il giorno in cui si celebra la Saga più longeva e importante della cultura pop. Durante la giornata per festeggiare Deliveroo renderà disponibile il celebre latte blu che viene bevuto da Luke Skywalker su Tatooine.

Anzi, a dirla tutta il latte blu che omaggia l'Universo di Star Wars sarà disponibile non solo il 4 Maggio, ma anche durante domenica 5 maggio. Il latte in questione sarà ordinabile esclusivamente nella città di Milano, questo perché l'iniziativa è organizzata in collaborazione con Cereal Lovers.

Il prezzo è relativamente abbordabile, una singola bottiglia di latte blu costerà 2.5€.

Il latte blu viene visto nel primissimo episodio della Saga, lo beve Luke mentre è a tavola con gli zii Owen e Beru. È latte di Bantha, una delle creature più iconiche dell'Universo di Star Wars; sono gli animali che vengono cavalcati dai predoni Tusken per capirci.

Deliveroo è una delle principali piattaforme di delivery disponibili in Italia, di recente se ne è sentito parlare molto per alcune proteste dei suoi rider. Nel 2017 avevamo dedicato un ampio articolo a questo tipo di servizi.

Perché proprio il 4 Maggio? È stato scelto questo giorno per celebrare lo Star Wars Day per via di un gioco di parole reso celebre per la prima volta dai Tories, che lo avevano usato per celebrare una vittoria elettorale della Thatcher: May the fourth be with you, avevano scritto su un paginone di un quotidiano.