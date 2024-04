4 novità della fotocamera di iPhone 16 emerse dai leak: migliorerà davvero?

Se ormai sono noti quali saranno i colori di lancio di iPhone 16, le ultime indiscrezioni trapelate in rete si soffermano sul comparto fotografico dello smartphone. A quanto pare, infatti, il colosso di Cupertino intende puntare molto sul miglioramento del sistema fotografico dei suoi iPhone 2024.

Secondo le voci di corridoio delle ultime ore, Apple punterebbe a risolvere il problema del lens flare con iPhone 16, con un nuovo rivestimento antiriflesso delle lenti atomic layer deposition (o ALD).

Atteso anche un aggiornamento per la fotocamera principale: a quanto pare l’iPhone 16 Pro ed iPhone 16 Pro Max utilizzeranno un nuovo sensore per la fotocamera principale di Sony con design aggiornato in grado di garantire delle migliori prestazioni anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Un’altra novità sarebbe rappresentata dalla presenza nell’iPhone 16 Pro Max di un “teleobiettivo ultra lungo periscopico” che dovrebbe consentire di effettuare uno zoom ottico maggiore di 5x.

Infine, a giudicare da quanto emerso, sia iPhone 16 Pro che iPhone 16 Pro Max offriranno lo zoom ottico 5x e digitale a 25x.

Cosa vi aspettate dalla scheda tecnica dei prossimi iPhone 16? Come sempre, potete farcelo sapere attraverso la sezione commenti della notizia. Gli altri rumor parlano anche di un miglioramento per la batteria di iPhone 16 Pro Max.

