Dopo ben 4 passeggiate spaziali, il rilevatore cosmico è pronto per tornare a lavoro

Durante le ultime settimane, gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale hanno effettuato diverse passeggiate spaziali per la riparazione dell'Alpha Magnetic Spectrometer. Lo strumento ha richiesto diverse operazioni di manutenzione, ma adesso è finalmente tornato al lavoro.

Lo spettrometro, costato la bellezza di due miliardi di dollari è il principale strumento scientifico della Stazione Spaziale Internazionale, ha misurato 152 miliardi di raggi cosmici durante la sua caccia all'inafferrabile materia oscura e antimateria, afferma Samuel Ting, vincitore, insieme a Burton Richter, del premio Nobel per la fisica nel 1976.

Una coppia di astronauti ha condotto quattro passeggiate nello spazio, a partire da novembre, per sostituire il sistema di raffreddamento difettoso dello spettrometro. Nell'ultima passeggiata nello spazio condotta sabato scorso è insorto un piccolo problemino, prontamente riparato dal comandante dell'equipaggio della Stazione Spaziale, Luca Parmitano.

Lo strumento è così importante perché le sue misure aiuteranno gli scienziati a capire le leggi alla base della formazione dell'Universo e potranno fornire evidenza dell'esistenza di tipi di materia che non è possibile rivelare o produrre in laboratorio. L'Alpha Magnetic Spectrometer si trova al suo posto dal 2011, e Ting spera che duri per tutta la vita della stazione, o per - almeno - altri 5-10 anni. Secondo il vincitore del premio Nobel, il dispositivo ha già fornito validi candidati per l'antimateria e per la materia oscura.