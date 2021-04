Ecco 3 scoperte della Seconda Guerra Mondiale che hanno rivoluzionato il mondo moderno

Quando pensiamo alle invenzioni della Seconda Guerra Mondiale, l'immagine della prima bomba atomica sganciata su Hiroshima è la prima ad apparire di fronte ai nostri occhi. Eppure, in quel devastante scontro durato sei anni, diverse furono le scoperte che rivoluzionarono il mondo, dal campo tecnologico fino a quello medico.

Il vaccino antinfluenzale

Conclusasi la traumatizzante esperienza della Grande Influenza, meglio conosciuta come "Influenza spagnola", nel 1920, gli Stati Uniti cominciarono a finanziare la ricerca scientifica per poter trovare un vaccino antinfluenzale che potesse prevenire lo scoppio di un' altra pandemia.

Intorno agli anni '30, i ricercatori cominciarono ad isolare i primi virus, ma solo con l'aiuto dell'esercito statunitense e dei suoi esperti si poté, all'inizio degli anni '40, creare un vaccino efficace.

Non essendoci tecnologie avanzate come quelle odierne, lo sviluppo di questa cura richiese, ovviamente, del tempo e non tutti ne poterono disporre subito al momento dell'approvazione delle autorità competenti.

I primi a poter essere vaccinati, essendo ancora in periodo di guerra, furono i soldati americani nel 1945. Il fatto che sia stata compiuta questa scelta non dovrebbe sorprendere: dopotutto, le condizioni igienico-sanitarie non erano sempre delle migliori nei vari fronti in cui gli Stati Uniti stavano combattendo. L'influenza, allora, poteva portarti alla morte tanto quanto un attacco nemico.

Solo nel 1946, alla conclusione della Seconda Guerra Mondiale, l'intera popolazione civile mondiale poté sfruttare questa rivoluzionaria scoperta medica.

La penicillina

Prima della scoperta della penicillina, qualsiasi ferita od influenza poteva rivelarsi letale. Le cose poterono cambiare solo nel 1928, quando lo scienziato scozzese Alexander Fleming la scoprì.

Da quel momento in poi l'antibiotico cominciò, gradualmente, ad acquisire sempre più fama, fino allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, quando ci si rese conto che fosse necessaria una produzione in massa per poter far guarire più velocemente i sempre più fragili corpi dei soldati. In alcuni poster statunitensi dell'epoca si parlava di una vera e propria "Corsa contro la morte", in merito allo sviluppare più dosi di antibiotico possibili.

I computer

Negli anni '40 del Novecento, la definizione di "computer" era leggermente diversa da quella che intendiamo oggi. Infatti, in quel periodo storico si usava quel termine per indicare un gruppo di persone, solitamente a maggioranza femminile, che, in una stanza, era solita eseguire calcoli matematici molto complessi.

Sarà solo con l'avanzare delle tecnologie belliche, che i paesi anglofoni cominceranno a produrre delle vere e proprie macchine di calcolo, capaci di compiere un lavoro ancora più meticoloso di quello umano. Quei macchinari furono i primi "computer", programmati dalle stesse persone che una volta svolgevano le funzioni della macchina.

L'esempio più noto è la "Bomba" del matematico Alan Turing, che fu capace di decifrare Enigma, il dispositivo elettromeccanico utilizzato dai nazisti per passarsi messaggi cifrati sull'evolversi della guerra.