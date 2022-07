4 smartphone OnePlus in offerta da Unieuro fino 24 luglio, si parte da 150 Euro

Il rilancio delle Offerte Solo Online di Unieuro per questa settimana ha incluso anche una quantità ridotta di smartphone OnePlus in offerta, con prezzi a partire da 150 Euro circa per la fascia bassa. Tra ventilatori, televisori e stampanti, dunque, vediamo di quali dispositivi mobili stiamo parlando.

Il quartetto si compone innanzitutto del modello OnePlus Nord N100 proposto a 149,99 Euro anziché 199 Euro. Si tratta di uno smartphone con schermo LCD FHD+ da 6,52 pollici con refresh rate massimo di 90Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 460, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna con possibilità di espansione tramite microSD e batteria da 5.000 mAh. Il comparto fotocamera, invece, si compone di un sensore frontale da 8 megapixel e tre posteriori (13 MP + 2 MP + 2 MP).

Si passa quindi al primo, oramai quasi iconico OnePlus Nord che scende da 399 Euro a 299 Euro. In questo caso abbiamo un display Fluid AMOLED FullHD+ da 6,44” a 90Hz, accompagnato sotto la scocca da una batteria da 4.115 mAh, 8 GB di RAM, 128 GB di archiviazione interna, chipset Qualcomm Snapdragon 765G con modem 5G integrato e quad-camera posteriore (48 MP grandangolare + 8 MP ultrawide + 5 MP + 2 MP), mentre anteriormente troviamo due sensori rispettivamente da 32 MP e 8 MP.

Dopodiché troviamo, in ordine di prezzo, il OnePlus Nord N10 5G a 279,90 Euro al posto di 299 Euro. Questo smartphone specifico ha 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, batteria da 4.300 mAh e chipset Qualcomm Snapdragon 690. Il display è invece un IPS LCD da 6,49 pollici con frequenza di aggiornamento massima pari a 90Hz. Sul retro troviamo quattro sensori (64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP), mentre frontalmente si trova una lente unica da 16 megapixel.

Unieuro rilancia quindi OnePlus 8T a 499 Euro, quando normalmente costerebbe 599 Euro. Qui abbiamo un display Fluid AMOLED da 6,55 pollici FHD+ a 120Hz massimi, sensore frontale da 16 MP e quad-camera sul retro (48 MP + 16 MP + 5 MP + 2 MP). Il cuore pulsante è il chipset Qualcomm Snapdragon 865 5G, mentre la batteria è da 4.500 mAh con ricarica a 65W. Lato memoria, infine, troviamo 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione.

