Mentre negli Stati Uniti c'è un camion che sta trasportando in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in Ohio un treno è recentemente deragliato mentre portava con sé un mucchio di sostanze chimiche tossiche, provocando sia una fuoriuscita di sostanze chimiche e una combustione controllata dei composti nocivi a bordo per evitare l'esplosione.

Ad averci la peggio, come sempre, sono gli animali. Secondo un nuovo conteggio ufficiale, il bilancio delle vittime di animali si attesta a oltre 43.000, tra pesci e altri animali acquatici che sono stati trovati morti nei fiumi e nei corsi d'acqua. L'incidente è avvenuto a East Palestine il 3 febbraio e l'avvenimento ha smosso gli animi di chi vive in queste zone.

Dopo che treno della Norfolk Southern è deragliato, le autorità ferroviarie competenti il 6 febbraio hanno dato fuoco al cloruro di vinile contenuto all'interno dei cinque vagoni cisterna: questo era l'unico modo per evitare un’esplosione incontrollata. I residenti hanno riportato casi di cefalea, nausea, bruciore agli occhi e mal di gola (senza contare il fatto che il cloruro di vinile è cancerogeno).

Finora il governo non ha segnalato alcuna morte di mammiferi terrestri, anche se le persone che vivono vicino al luogo del disastro hanno affermato che i loro animali, inclusi polli, gatti e volpi, si sono ammalati e sono morti subito dopo la scia del deragliamento. Nonostante le rassicurazioni ufficiali secondo cui la zona di evacuazione sia sicura, c'è molta preoccupazione tra gli abitanti del luogo.