Negli ultimi 40 anni sono scomparsi più di mezzo miliardo di uccelli in Europa

Secondo quanto riportato da un nuovo studio pubblicato sulla rivista Ecology and Evolution, 620 milioni di uccelli sono scomparsi in tutta Europa negli ultimi 40 anni. La maggior parte di questi cali è avvenuta negli ambienti agricoli e nei pascoli, ma sta accadendo anche all'interno delle nostre città.

"Gli uccelli comuni stanno diventando sempre meno comuni, soprattutto perché gli spazi da cui dipendono vengono spazzati via dagli esseri umani", ha spiegato Anna Staneva di BirdLife Europe. "La natura è stata sradicata dai nostri terreni agricoli, mare e città. I ​​governi di tutta Europa devono stabilire obiettivi giuridicamente vincolanti per il ripristino della natura, altrimenti le conseguenze saranno gravi". A proposito, ecco quanti uccelli esistono sulla Terra.

Sono tante le possibili cause dietro questa riduzione incredibile del numero degli uccelli: perdita dell'habitat, il declino delle specie di insetti (un fenomeno chiamato apocalisse degli insetti), inquinamento e malattie. La specie più colpita è senza alcun dubbio il passero domestico, che ha perso più del 50% della sua popolazione - ovvero 247 milioni di uccelli. Poiché questa riduzione sta avvenendo nelle specie più abbondanti e comuni, non si sono verificate molte estinzioni. Non solo in Europa, purtroppo. Nel 2019, uno studio simile e condotto in Nord America ha scoperto che lo stesso fenomeno si sta verificando anche lì.

Gli scienziati del nuovo documento pubblicato sulla rivista Ecology and Evolution, tuttavia, hanno scoperto che in alcune popolazioni c'è stato un aumento. Tutto questo grazie ai nostri sforzi di conservazione, che dimostrano che possono davvero aiutare le specie più a rischio. "Abbiamo bisogno di un'azione trasformativa in tutta la società per affrontare insieme le crisi della natura e del clima", ha affermato la biologa della conversazione Fiona Burns. "Ciò significa aumentare la portata e l'ambizione dell'agricoltura rispettosa della natura, della protezione delle specie, della silvicoltura e della pesca sostenibile".