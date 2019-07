40 anni fa Sony lanciava il Walkman e cambiava il modo di ascoltare la musica

Era il 1 Luglio 1979 quando Sony lanciava l'iconico Walkman TPS-L2, un prodotto che ha cambiato per sempre il modo di ascoltare la musica. Il Walkman infatti ha segnato il debutto del primo lettore musicale, un'innovazione totale per l'epoca, dal momento che mai prima d'ora si era visto un prodotto di questo tipo.

Le radio erano già in circolazione da un pò di tempo, ma il successo del Walkman fu principalmente dettato dal fatto che consentiva di ascoltare la propria musica mentre si era in movimento. A quarant'anni si può senza dubbio dire che è stato il primo prodotto ad aver portato la musica fuori dalle mura domestiche.

Da allora di acqua sotto i ponti ne è passata tanta: oggi gli utenti non utilizzano nemmeno più i CD, il cui posto è stato preso dalle piattaforme di streaming come Apple Music e Spotify, che hanno reso accessibile milioni di tracce da smartphone e PC. E' bene però ricordare che l'idea di portare la musica in viaggio è iniziata con il Walkman.

Alcuni modelli includevano anche due jack per le cuffie da 3,5 millimetri (uno standard che sta via via andando in pensione) per ascoltare le canzoni insieme ad un amico o alla dolce metà.

Nel corso degli anni Sony ha lanciato vari modelli di Walkman, incluse versioni in grado di supportare CD e MiniDisc, oltre che dispositivi moderni che ancora oggi sono in vendita.

Per celebrare questo importante anniversario, vi invitiamo a collegarvi alla timeline di Sony, in cui viene spiegata la progettazione del Walkman.