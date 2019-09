Dopo 40 anni torna in vendita il Walkman, ha Android e la cassetta è virtuale

Sony celebra 40 anni dal lancio di Walkman, il device che ha rivoluzionato il modo in cui usufruiamo della musica. Per l'occasione l'azienda rilascerà sul mercato alcuni device in edizione limitata, a partire da una riedizione Hi-tech dell'originale Walkman con una serie di chicche davvero affascinanti.

Tanto per iniziare il nuovo NW-A100TPS riprende in tutti i dettagli l'originale (e leggendario) TPS-L2, che fece il suo debutto nel lontano 1979. Il costo non è indifferente, al momento conosciamo il prezzo del mercato UK, che è fissato a 400 sterline. Non si tratta di un modo per rilanciare le audiocassette —che pure stanno tornando in auge. È un lettore MP3 e MP4 con uno schermo HD da 3.2 pollici. Monta Android e supporta praticamente tutti i formato audio più diffusi, con uno storage di 16Gb e connettività Wireless per usufruire anche delle principali piattaforme di musica in streaming.

La batteria garantisce 26 ore di autonomia, e si ricarica con USB-C. L'elemento peculiare di questo device cattura nostalgia è che lo schermo da 3.2 pollici riproduce lo scorrimento del nastro delle cassette quando si sta ascoltando la musica.

Il Walkman di Sony NW-A100TPS è compatibile con audio ad Alta Risoluzione DSD e PCM.

Per l'occasione Sony venderà anche delle cuffie over ear in edizione limitata, sono le WH-H910N.

Il Walkman NW-A100TPS e le cuffie over ear WH-H910N saranno disponibili, rispettivamente, a novembre e dicembre. Anche in Italia.