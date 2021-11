Il 40% dei bambini americani crede che hot dog e pancetta provengano dalle piante

L'innocenza dei bambini è sicuramente senza limiti, ma tocca ai genitori e al sistema scolastico il compito di educare i giovanissimi per un mondo migliore. Secondo un nuovo studio, una percentuale sicuramente significativa di bambini dai 4 ai 7 anni degli Stati Uniti crede che hot dog e pancetta provengano dalle piante.

Nello specifico, secondo quanto riportato sulla rivista Journal of Environmental Psychology, degli psicologi hanno chiesto ai bambini di classificare l'origine di alcuni alimenti. Le risposte sono sicuramente state improvvise, e addirittura il 47% degli intervistati (su 176 partecipanti) credeva che le patatine fritte provenissero da animali.

Il 44% di loro credeva che il formaggio provenisse da fonti vegetali, il 41% pensava che la pancetta provenisse da una pianta e il 40% ha pensato lo stesso degli hot dog. "Popcorn e mandorle sono stati anche comunemente classificati erroneamente come di origine animale, da oltre il 30% dei bambini", scrive il team nel loro rapporto.

É stata notata una certa confusione in questi giovanissimi sulle origini degli alimenti, con la maggioranza che credeva che le mucche (77%), i maiali (73%) e il pollo (65%) fossero creature non commestibili. Secondo gli esperti, quindi, "l'infanzia può quindi rappresentare una finestra di opportunità unica durante la quale le diete a base vegetale per tutta la vita possono essere stabilite più facilmente rispetto a quelle successive" e al giorno d'oggi persino un piccolo cambiamento nel menù dei fast food può essere utile al pianeta.

Il team ritiene che parte della scarsa conoscenza dei bambini potrebbe essere dovuta ai genitori che, poiché ritengono che sia troppo raccapricciante dire ai loro figli piccoli la vera provenienza della carne, decidono di "addolcire la pillola". "Oltre a ridurre la propria impronta di carbonio, i comportamenti alimentari di principio dei bambini possono anche influenzare quelli dei loro genitori", affermano infine i ricercatori. Secondo uno studio, inoltre, gli americani sono d'accordo a mangiare meno carne per ridurre i cambiamenti climatici.