I 40°C nel Regno Unito potrebbero diventare comuni prima di quanto pensassimo

Un nuovo studio del Met Office, il servizio meteorologico nazionale del paese, mette in guardia il Regno Unito. Utilizzando dati di temperatura e simulazioni di modelli climatici, i ricercatori hanno testato la probabilità che temperature superiori a 30 °C, 35 °C e 40 °C arrivino durante l'estate nei prossimi 80 anni.

Se le emissioni globali di gas serra continuano ad aumentare, le temperature che superano i 40 °C potrebbero essere raggiunte da qualche parte nel Regno Unito ogni tre anni e mezzo entro il 2100. Quanto sono probabili ondate di calore del genere nel Regno Unito?

I ricercatori hanno utilizzato i loro modelli per simulare quattro diversi stati climatici: il clima attuale, un ipotetico "clima naturale" inalterato dall'attività umana e due scenari climatici futuri con diverse concentrazioni di gas serra nell'atmosfera, noti come RCP 4.5 (uno scenario intermedio, in cui le emissioni continuano ad aumentare ma poi vengono fermate) e RCP 8.5 (ovviamente lo scenario peggiore, in cui l'inquinamenti umano non si è mai arrestata).

Secondo il nuovo studio, temperature nel Regno Unito più calde di 35 °C si verificano attualmente una volta ogni cinque anni. Entro il 2100, nell'ambito dello scenario intermedio RCP 4.5, è probabile che onde di calore di questa portata si verifichino ogni anno nel paese. Le ondate di calore di 40 °C sono attualmente piuttosto rare nel Regno Unito, e si verificano una volta ogni 100 a 300 anni. Nel 2100, sempre nello scenario intermedio, è probabile che si verifichino una volta ogni 15 anni; nello scenario peggiore, l'RCP 8.5, una volta ogni tre anni e mezzo.

Nel complesso, l'Inghilterra, con la sua latitudine più meridionale e una maggiore distanza dagli effetti di raffreddamento del Nord Atlantico, è risultata più suscettibile a temperature di 30 °C e 35 °C. La temperatura più alta mai registrata nel Regno Unito è avvenuta il 25 luglio 2019, raggiungendo i 38.7 °C a Cambridge. Quella stessa estate, le temperature in Francia salirono a circa 46 °C.