Circa il 40% della popolazione mondiale è su Facebook: superati 3 miliardi di utenti

Nella notte italiana sono arrivati i risultati finanziari trimestrali di Facebook, che può contare su oltre 3 miliardi di persone attive al mese, quasi il 40% della popolazione mondiale. I dati sono stati svelati dal CFO e commentati anche dal CEO Mark Zuckerberg.

Si tratta di un aumento del 6% su base annua, che segna il quarto trimestre consecutivo di crescita degli utenti su Facebook. Il social network quindi può respirare dopo che nell’ultimo trimestre del 2021 il numero di utenti attivi giornalieri su Facebook erano calati per la prima volta.

La maggior parte dei nuovi utenti proviene da mercati esterni a Stati Uniti e Canada, il che indica come la sua popolarità sia ormai stabile nel mercato interno, e questo non si sa sia sia positivo o negativo per Facebook. Proprio in USA e Canada gli utenti attivi mensilmente su Facebook sono aumentati solo di circa un milione, mentre sono diminuiti di due milioni in Europa. L’incremento maggiore è arrivato dalla regione Asia-Pacifico e dal resto del mondo, che hanno riportato rispettivamente aumenti di 25 e 16 milioni.

Complessivamente, Meta ha spiegato che il numero di utenti attivi complessivamente sulle sue app (Instagram, Whatsapp, Messenger e Threads) al 30 Giugno 2023 ha raggiunto quota 3,9 miliardi, il massimo storico.

Nel corso degli scorsi giorni, Meta ha lanciato Meta Verified in Italia che a 13,99 Euro permette di ottenere il profilo verificato ed alcuni bonus esclusivi.