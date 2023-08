400 euro in meno sul ROG Zephyrus G16 con GeForce RTX 4050, tra DLSS 3 e Dolby

Arrivano le promozioni estive di Asus, con interessanti sconti sui notebook per tutti gli usi, dallo studio al lavoro, passando dal gaming. Proprio in questo contesto arriva la corposa offerta di cui vi parleremo oggi.

Al centro dello sconto c'è il ROG Zephyrus G16, un notebook di alta qualità che punta a offrire un'esperienza di fascia alta sul fronte multimediale e ottime prestazioni in gioco chiamando in causa le più recenti tecnologie di NVIDIA. Può trattarsi anche di un portatile adatto allo studio, considerando il Back to School.

A bordo troviamo il processore Intel Core i7-13620H di tredicesima generazione con architettura ibrida, che mischia prestazioni di fascia alta con lo spettacolare multitasking avanzato di Intel per eseguire più task contemporaneamente senza pesare sulle performance della CPU. Al suo fianco troviamo la GeForce RTX 4050 di NVIDIA, scheda video basata sull'architettura Ada Lovelace e quindi compatibile con le tecnologie più recenti del team verde, incluso il game changer DLSS 3 che riesce a creare fotogrammi aggiuntivi grazie all'IA per rendere più fluidi anche i giochi più pesanti.

Il ROG Zephyrus G16 è dotato di uno spettacolare display ROG Nebula da 16 pollici: si tratta di un pannello IPS con rapporto 16:10 e risoluzione QHD+ (quindi 2560 x 1600 pixel). Il refresh rate arriva fino a 240 Hz per il gaming competitivo ed è dotato di finitura anti-riflesso, compatibilità G-Sync e Dolby Vision HDR.

Il prezzo, solitamente di 2.099 euro, è attualmente scontato di ben 400 euro sul portale ufficiale di Asus, per un totale di 1.699 euro.