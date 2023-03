Quasi 400 Euro in meno su Galaxy S23 Ultra da 256GB: approfitta dello sconto

Sconto molto interessante proposto oggi su eBay sul Samsung Galaxy S23 Ultra, su cui è possibile risparmiare quasi 400 Euro rispetto al prezzo di listino imposto dal produttore.

Nella fattispecie, lo smartphone top di gamma 2023 della compagnia coreana, nella variante con 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di storage può essere acquistato a 1099,99 Euro, quasi 400 Euro in meno rispetto ai 1479 Euro imposti da Samsung al momento del lancio.

Nella scheda prodotto leggiamo che la quantità disponibile è limitata, ma ne sono comunque state vendute 18 unità. Lo smartphone è ovviamente nuovo, e la vendita è gestita da eShopping SRL, un rivenditore che ha oltre 80mila feedback con una percentuale di positivi del 99,3%.

La consegna a casa è prevista tra il 14 ed il 15 Marzo 2023 per coloro che effettuano l'ordine quest'oggi, e come metodo di pagamento sono accettati Paypal, Google Pay e le carte Visa, Mastercard ed American Express. Per quanto concerne le restituzioni invece il reso può essere effettuato entro 30 giorni.