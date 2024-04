Fino a 400 Euro di sconto su Galaxy S24 Ultra: questo coupon è IMPERDIBILE

Samsung ricorda che fino a domenica 14 Aprile 2024 sono disponibili degli sconti esclusivi su alcuni modelli della gamma Galaxy S24, che permettono di risparmiare fino a 400 Euro rispetto al prezzo di listino.

SCOPRI LO SCONTO SUL GALAXY S24 ULTRA Il codice da inserire è “GALAXY4U” ed il funzionamento è molto semplice: ciò che bisogna fare è far valutare il proprio vecchio dispositivo ed inserire nel carrello, in fase di check-out, il codice “GALAXY4U” per ottenere uno sconto.

Nella fattispecie, gli sconti sono i seguenti:

400€ di sconto su Galaxy S24 Ultra Titanium Green 1TB

200€ di sconto su Galaxy S24 Ultra Titanium Green 512GB

200€ di sconto su Galaxy S24+ Jade Green 512GB

200€ di sconto su Galaxy S24 Sandstone Orange 128GB

200€ di sconto su Galaxy S24 Jade Green 128GB

SCOPRI LO SCONTO SU S24 ed S24+ Come sempre, per tutte le informazioni vi rimandiamo direttamente alle pagine dei prodotti. Ricordiamo ancora una volta che la promozione sarà attiva fino al 14 Aprile 2024: sono le ultime ore, quindi, per poterne approfittare.