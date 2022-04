400 euro di sconto su soundbar LG Dolby Atmos con subwoofer da 520W

Periodo di grandi offerte per gli appassionati di Home Cinema. Su Amazon è apparsa una nuova soundbar LG da ben 520 W con un corposo sconto e possibilità di accedere, in combinazione con l'acquisto di una TV, al cashback LG di aprile 2022.

Il modello oggetto dell'offerta è esattamente l'LG SP9YA.DEUSLLK, per l'occasione scontata di ben 400 euro e attualmente proposta a 599 euro invece di 999.

Si tratta di un modello di fascia medio-alta, dotato di supporto alle tecnologie Dolby Atmos e DTS:X e con 5.1.2 canali, espandibili in modalità wireless fino a 7.1.2. In abbinamento con il subwoofer in dotazione, la potenza nominale del kit è di ben 520 W. La resa della riproduzione può essere potenziata, inoltre, dalla tecnologia AI Sound Pro, grazie alla presenza di un processore per l'intelligenza artificiale, e dall'AI Room Calibration, che consente di ottimizzare il sonoro sulla base degli spazi in cui è collocata la soundbar, individuando e correggendo le distorsioni provocate dagli ostacoli presenti nella stanza in appena 15 secondi.

Come accennato in apertura, questo prodotto è presente nella lista delle soundbar compatibili con il cashback di aprile 2022 di LG, che consente di ottenere fino a 300 euro di rimborso in seguito all'acquisto combinato di una TV e di una Soundbar a marchio LG. In questo caso specifico, il rimborso massimo ottenibile è pari a 200 euro.