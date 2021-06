41mila persone non vogliono che Jeff Bezos torni sulla Terra dal suo viaggio nello spazio

Qualche settimana fa Jeff Bezos ha annunciato che andrà nello spazio insieme a suo fratello a bordo del razzo costruito da Blue Origin. Ebbene, oltre 41mila persone hanno firmato due petizioni in cui chiedono a Jeff di non tornare sulla Terra.

Subito dopo l'annuncio del CEO di Amazon, su Change.org sono spuntate varie petizioni tra cui una che ha raccolto più di 23mila firme intitolata "non permettiamo a Jeff Bezos di tornare sulla Terra".

Nella descrizione si legge che "i miliardari non dovrebbero esistere nè sulla Terra e nè nello spazio. Ma in caso contrario, dovrebbero rimanere lì (nello spazio)". Alcuni dei firmatari hanno commentato la raccolta affermando che "essere riammessi sulla Terra è un privilegio, non un diritto. La terra non vuole persone come Jeff, Bill Gates, Elon Musk ed altri miliardari simili".

Un'altra petizione su Change.org ha ottenuto più di 18mila firma ed è intitolata semplicemente "Petizione per non consentire il rientro di Jeff Bezos sulla Terra". Il creatore della raccolta firme, Jose Ortiz, nella descrizione afferma che Bezos è "un signore supremo del male deciso a dominare il mondo. Il destino dell'umanità è nelle vostre mani".

Precisiamo che Bezos non andrà nello spazio, ma sarà a bordo di un volo di undici minuti che lo porterà insieme a suo fratello ed un altro turista sulla linea di Kàrmàn, a 100 chilometri dal livello del mare.