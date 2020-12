430 tombe riportano alla luce una pagina segreta del passato di un piccolo comune spagnolo

In Spagna è stata riportata alla luce quella che gli archeologi definiscono una "maqbara", cioè una necropoli musulmana. Al suo interno sono state trovate più di 430 tombe, che potrebbero aiutare gli studiosi a comprendere meglio la storia dimenticata della Spagna araba nei primi secoli del Medioevo e l'accesa rivalità col cristianesimo.

Le ossa, databili tra l'VIII e il XII secolo, sono state trovate nel sito archeologico di Tauste, un piccolo paesino a 40 chilometri di distanza dalla città di Zaragoza.

Osservando i reperti in ceramica trovati poco distanti dalle fosse, si è capito che le persone al loro interno siano state sepolte seguendo un rito funebre islamico.

Questo elemento è fondamentale, perché riscrive la storia di questo paese: per quanto gli archivi passati abbiano cancellato ogni traccia riguardo la loro esistenza, questa zona, per lunghi secoli, è stata abitata da un alto numero di persone di origini musulmane.

Questo, per quanto possa suonare prevedibile considerando i rapporti medievali tra Islam e cristianesimo, ha sorpreso gli archeologi. I loro scavi erano partiti con l'obiettivo di approfondire la storia della città. Non si potevano immaginare che avrebbero rivelato un segreto di tale portata.

Alla luce di queste informazioni, proviamo a fare un passo indietro nella storia spagnola e capire perché Tauste abbia nascosto per così tanto tempo il proprio passato arabo.

Tutto iniziò intorno al 661 d.C., quando il califfato dell'ultimo erede diretto di Maometto crollò e salirono al potere gli Omayyadi, un'antica famiglia aristocratica originaria di La Mecca e da cui provenivano molti personaggi vicini al profeta. Nacque, così, il califfato omayyade (o "califfato di Damasco", visto che la capitale venne spostata da La Mecca alla città siriana).

L'apogeo del loro dominio arrivò nel 711, quando, con una serie di campagne militari, gli arabi riuscirono a conquistare il Nord Africa e la Spagna, al tempo guidata da deboli famiglie visigote.

Quest'ultime non posero alcuna forma di resistenza efficace e, nel giro di 7 anni, il califfato riuscì a conquistare quasi tutta la Penisola Iberica e a giungere fino alla Francia meridionale, dove, però, venne sconfitto.

Venne creata la famosa "Al-Andalus", un vasto territorio, con capitale Cordova, che escludeva solo alcune aree delle odierne Galizia ed Asturie. Fra questi domini vi era inclusa anche Tauste.

Agli occhi dei cristiani, ovviamente, gli arabi erano visti come "invasori", come "mori", ma in realtà i musulmani furono abbastanza clementi con gli altri gruppi religiosi (permettendo loro di praticare il proprio credo a patto che pagassero una tassa) e portarono la penisola a vivere un periodo di forte sviluppo culturale.

Arrivati all'Anno Mille, il califfato si divise in tanti piccoli emirati ed emersero i regni cristiani di Castiglia-Leone (uniti per via matrimoniale) ed Aragona, che diedero inizio alle prime fasi della Reconquista spagnola.

Essa si concluse solo nel 1492, quando Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona sconfissero l'Emirato di Granada e diedero avvio ad una forte repressione sia contro gli ebrei sia contro i musulmani.

Con la nascita del regno di Spagna, per molto tempo, il dominio arabo venne cancellato come un'oscura pagina della propria storia. Persino nell'Ottocento, quando cominciarono le prime attività archeologiche nel paese, si dava per scontato che le necropoli islamiche altro non fossero che fosse comuni dove venivano sepolte le vittime di colera.

In realtà, come emerge dall'ultimo scavo portato avanti a Tauste, il rito funebre islamico prevede che ogni individuo venga sepolto da solo in una modesta tomba e con lo sguardo rivolto verso Oriente, verso la Mecca. Le vittime di colera, colpite da una pandemia europea, spesso venivano gettate nelle fosse comuni senza particolare attenzione per come il corpo si disponesse.