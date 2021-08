Il 44% degli utenti iPhone intende acquistare iPhone 13: ecco perchè

Anche iPhone 13 si preannuncia essere un successo, almeno secondo un sondaggio di SellCell. Un'indagine di mercato condotta dalla compagnia ha rivelato che il 44% degli utenti iPhone intende passare ad iPhone 13. Nello specifico, ad attirare le attenzioni degli eventuali interessati sarebbe una funzione specifica.

A spingere questo elevato interesse verso iPhone 13, infatti, sarebbero i display con refresh rate di 120Hz, che dovrebbero debuttare sulla gamma quest'anno e che l'anno scorso sono stati i grandi assenti dalla scheda tecnica.

Del 44% degli intervistati che hanno intenzione di passare ad un modello di iPhone 13, il 38,2% intende acquistare l'iPhone 13 da 6,1 pollici, il 30,8% l'iPhone 13 Pro Max da 6,7 pollici ed il 24% l'iPhone 13 Pro da 6,1 pollici. L'iPhone 13 Mini sembra interessare solo il 7% degli intervistati, segno che la scelta di Apple di pensionarlo a partire dal prossimo anno potrebbe essere giustificata da uno scarso interesse da parte degli utenti.

Come dicevamo poco sopra, per il 22% egli intervistati la specifica tecnica che più entusiasma è il refresh rate del display a 120Hz, ma il 18,2% degli intervistati spera anche nella presenza del Touch ID sotto il display (che però potrebbe arrivare sugli iPhone nel 2023. Il 16% ha citato il possibile arrivo dell'Always On su iPhone 13, mentre il 10,9% è entusiasta dalla prospettiva di un notch più picolo.

Non sembrano scaldare molto l'entusiasmo degli utenti funzioni come la ricarica wireless inversa, il processore più veloce e la connettività WiFi 6E.

Scarso interesse anche nei confronti di Apple Watch Series 7 e le AirPods di terza generazione: il 72,7% degli intervistati ha dichiarato di non essere interessato all'acquisto dell'Apple Watch Series 7, una percentuale che sale all'87,1% per le AirPods di terza generazione.

Tali dati si basano su un campione di 3.000 proprietari di iPhone con età pari o superiore ai 18 anni.