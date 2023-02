In 45 anni di registrazioni satellitari, mai il ghiaccio marino antartico è diminuito così

La scorsa settimana, il ghiaccio marino antartico si è, probabilmente, ridotto a un minimo storico: in 45 anni di registrazione satellitare, non si è mai constatata un’estensione più bassa.

A dare la notizia è il National Snow and Ice Data Center (NSIDC) il quale ha affermato che la presenza dell’acqua solidificata è scesa a 1,79 milioni di chilometri quadrati, il 21 febbraio. Il precedente record non è molto distante, in termini temporali, da quello archiviato pochi giorni fa: nel 2022 il minimo storico era di 136.000 chilometri quadrati.

Secondo gli scienziati dell’NSIDC, questi dati non sono definitivi, in quanto sono previsti ulteriori scioglimenti di fine stagione; per questo motivo, sarà resa nota una statistica assestata sull’estensione del ghiaccio. Questi parametri sono letteralmente spaventosi, perché indicano che le piattaforme di ghiaccio che sostengono la calotta glaciale dell’Antartide sono più vulnerabili a onde e temperature più calde.

“La risposta dell'Antartide al cambiamento climatico è stata diversa da quella dell'Artico”, ha affermato Ted Scambos, ricercatore presso il Cooperative Institute for Research in the Environmental Sciences (CIRES). “La tendenza al ribasso del ghiaccio marino potrebbe essere un segnale che il riscaldamento globale sta finalmente influenzando il ghiaccio galleggiante intorno all'Antartide, ma ci vorranno molti anni per esserne sicuri”, ha concluso l’esperto.